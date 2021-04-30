В квартире адвоката Трампа произведен обыск Фото: REUTERS

В нью-йоркской квартире бывшего мэра мегаполиса Рудольфа Джулиани произведен обыск.

Известно, что правоохранители изъяли из жилища личного адвоката Трампа электронные носители информации, включая мобильные телефоны.

Официальная причина стол резких действий властей пока не раскрываются, но, по мнению СМИ, это может быть связано с лоббистcкой деятельностью Джулиани на Украине.

В 2019 году Джулиани оказался замешан в политическом скандале вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

Политические оппоненты 45-го президента США настаивали, что Трамп оказывал на руководство Украины давление с тем, чтобы получить компромат на своего главного противника Джо Байдена.

Несмотря на то, что демократам не удалось отстранить Трампа от власти с помощью импичмента, разбирательства по делу лиц, причастных к «украинагейту» продолжаются.

Все в том же нью-йоркская прокуратура предъявила деловым партнерам Джулиани обвинения в нарушении законов, запрещающих привлечение иностранных средств для финансирования предвыборных кампаний.

По заявлениям американских СМИ, один из фигурантов дела согласился на сотрудничество со следствием, а обыски у Джулиани могут являться результатом данных им показаний.