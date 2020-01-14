В Минэнерго США предоставят правозащитникам данные о контактах с Украиной

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:36:25+03:00

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В США готовы предоставить общественной организации American Oversight данные о контактах ведомства с украинским правительством. Запрос в Минэнерго представители компании направили еще в октябре 2019 года в связи с расследованием содержания и обстоятельств разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Напомним, после того, как анонимный информатор сообщил, что Трамп оказывал на иностранного коллегу давление, американский президент был вынужден опубликовать стенограмму телефонной беседы. В итоге демократы инициировали начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

Как сообщают в ТАСС, документы о контактах главы Минэнерго США Рика Перри с коллегами из Украины передадут в American Oversight в три этапа. Часть материалов – 28 января, 4 февраля и 16 марта.

Рик Перри в декабре 2019 года покинул свой пост.

ИСТОЧНИК KP.RU