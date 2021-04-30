Негромкая дата: 10 лет назад был дан старт всемирной борьбе с главными болезнями века

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня в нашей стране здоровый образ жизни стал модным и престижным. И ни у кого, наверное, нет сомнений, что болезни лучше предотвращать, чем тяжело и долго лечиться, дойдя до состояния «как у вас тут все запущено». При этом известно, что среди болезней, которые уносят больше всего жизней людей в России (как и в большинстве стран мира), лидируют в качестве причин смертности так называемые неинфекционные заболевания (НИЗ): болезни системы кровообращения, рак, диабет и заболевания органов дыхания. Значит, именно их профилактика и другие меры активной борьбы с ними должны стать приоритетом в мировом здравоохранении. Такая задача была поставлена и озвучена 10 лет назад. Тогда в Москве состоялась Первая глобальная конференция ВОЗ по неинфекционным заболеваниям. По ее итогам была принята Московская декларация, которая впервые выделила приоритет борьбы с НИЗ в глобальном масштабе и дала толчок популяризации здорового образа жизни.

С памятной инициативой начать всемирную борьбу против инфарктов, инсультов, рака и диабета выступила Россия. Призыв поддержала ВОЗ, страны-члены ООН, и на Генассамблее ООН осенью того же года были поставлены главные цели: добиться снижения предотвратимой смертности от НИЗ на 25% для людей в возрасте до 75 лет к 2025 году и на 30% - к 2030 году.

- Фундаментальным вкладом Московской конференции стало создание целой серии масштабных программ ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний путём предотвращения причин, вызывающих НИЗ, - рассказал в своем обращении по случаю 10-летия конференции министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Это борьба с табакокурением, злоупотреблением алкоголем, недостаточной физической активностью и нарушениями норм питания - злоупотреблением солью, сахаром и продуктами с содержанием трансжиров.

В нашей стране основные положения Московской декларации выполнены полностью, подчеркнул глава Минздрава. И привел наглядные примеры:

- Потребление алкоголя на душу населения с 2010 г. в России сократилось на 32% (с 15,8 до 10,8 литров этанола на лиц старше 15 лет). Особенно значительно показатели потребления алкоголя и табака снизилось среди подростков. В частности, распространенность курения и розничных продаж сигарет и папирос снизились более чем на 40%.

Благодаря льготному налогообложению фруктов и овощей (сниженный НДС 10%), а также информационной кампании по здоровому питанию потребление этих продуктов в России выросло с 2010 г. на 8% до почти полукилограмма (492 г) в день на человека. Это выше, чем минимальный рекомендованный ВОЗ уровень.

Во всем Евразийском экономическом союзе, включая Россию, содержание трансжиров в масложировой продукции ограничено пороговым уровнем 2%.

Россия предпринимает дальнейшие шаги в направлении формирования здорового образа жизни, отметил Мурашко. Так, например, в этом году был принят закон о налоговом вычете на затраты на занятия физкультурой и спортом в спортивных организациях.

В ближайшем будущем планируется повысить эффективность диспансеризации и профилактических осмотров для всех групп населения, рассказал министр. «Сегодня на уровне экспертов прорабатывается вопрос расширения спектра входящих в них скрининговых исследований. При этом, напомню, проведение диспансеризации и профосмотров будет возобновлено уже до 1 июля во всех регионах с учетом эпидобстановки», добавил глава Минздрава.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ОНКОЛОГА РОССИИ

Мы получили возможность постоянно обмениваться лучшими клиническими практиками с врачами всего мира

- Для нас, онкологов, это событие (10-летие Московской конференции по борьбе с НИЗ. - Ред.) имеет огромную важность, ведь онкологические заболевания относят к неинфекционным, - говорит главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. - Привлечение внимания власти и общества к вопросам организации борьбы с онкозаболеваниями на уровне государственной политики, вынесение обсуждения на международный уровень, несомненно, дают широкие возможности в развитии нашей службы.

За это время была проведена масштабная работа. Профилактика и лечение онкологических заболеваний во многих странах мира, и в том числе - в нашей, стало национальным приоритетом. Опираясь на международный опыт в области борьбы с НИЗ, мы смогли не только подготовить собственную национальную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями. Но и стать ориентиром для других государств в реализации государственной политики в отношении борьбы со злокачественными новообразованиями.

Постоянный обмен лучшими клиническими практиками, который во многом проводится при активном содействии и поддержке ВОЗ, позволяет нам разрабатывать наиболее оптимальные и эффективные инициативы, направленные на улучшение системы оказания помощи онкологическим пациентам и предотвращения развития этого заболевания в нашей стране.