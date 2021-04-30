Что показали звезды на красной дорожке на закрытии 43-го ММКФ: фоторепортаж

Московский международный кинофестиваль проходил в период с 22 по 29 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 29 апреля, в Москве вручили награды 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Несмотря на то, что в столице было достаточно прохладную погоду, около 10 градусов тепла, многие из артистов появились на красной дорожке в летних нарядах.

Екатерина Шпица Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский международный кинофестиваль проходил в период с 22 по 29 апреля. В текущем году к ММКФ вырос интерес со стороны иностранных гостей. На суд российской публики свои работы представили режиссеры из 51 страны.

При этом, как отметил президент киносмотра Никита Михалков, ММКФ стал единственным международным кинофестивалем, который не отменяли даже в пандемию, и в России приехали 80 иностранных гостей.

Красная дорожка церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля Фото: Иван МАКЕЕВ

Фильм о травле в соцсетях «Засранка» румынского режиссера Андрея Хуцуляка получил главный приз кинофестиваля – «Золотого Святого Георгия». Режиссер победившей картины смог приехать на фестиваль и лично получил эту награду.

Хуцуляк поблагодарил отборщиков за выбор картины и членов жюри. Режиссер отметил, что, по его мнению, «маленький кусочек награды» должен отправиться всем кинематографистам, которые были представлены в программе текущего года.

Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля признали Андрею Грэмоштяну, которая сыграла роль в «Засранке».

Актер Дмитрий Дюжев Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Станкина Фото: Иван МАКЕЕВ

Актриса Мария Кожевникова Фото: Иван МАКЕЕВ