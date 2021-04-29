Фильм «Засранка» удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля. Фото: кадр из фильма

Фильм о травле в соцсетях «Засранка» румынского режиссера Андрея Хуцуляка удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля – «Золотого Святого Георгия».

- Я объявляю фильм победитель международного кинофестиваля – это «Засранка» режиссера Андрея Хуцуляка, - объявил член жюри престижного конкурса и режиссер Карим Айнуз в четверг, 29 апреля.

Режиссер победившей картины Андрей Хуцуляк смог приехать на фестиваль, поэтому лично получил эту награду. Он поблагодарил отборщиков за выбор картины и членов жюри. Режиссер отметил, что, по его мнению, «маленький кусочек награды» должен отправиться всем кинематографистам, которые были представлены в программе 2021 года.

- Мы прошли огромный путь, но мы справились, - заметил Андрей Хуцуляк.

Фильм «Засранка» был вдохновлен историей о первом громком случае булинга в социальных сетях: в 2005 году хозяйка собаки, которая сходила в туалет в метро Сеула, отказалась убирать за своим питомцем. Прохожие сняли это на видео, что стало причиной большого скандала в сети.

Лучшей актрисой Московского международного кинофестиваля признали Андрею Грэмоштяну, которая сыграла роль в «Засранке».

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