Вячеслав Малафеев: «Рассуждения об отставке Семака сейчас ни к чему»

"Зенит" и "Локо" сыграют в воскресенье 2 мая в 18-30 мск. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Санкт-петербургский «Зенит» мчит к своему третьему подряд чемпионству в Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые могут оформить досрочное чемпионство уже в это воскресенье за два тура до конца сезона. Но для этого подопечным Семака необходимо обыграть московский «Локомотив», который в весенней части чемпионата наштамповал 11 побед.

Экс-вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев в интервью «Комсомольской правде» дал свой прогноз на предстоящую игру двух лидеров чемпионата и рассказал, что ждет главного тренера «Зенита» Сергея Семака по окончанию сезона.

Когда состоится матч «Зенит» — «Локомотив»: 2 мая, воскресенье

Где можно посмотреть матч «Зенит» — «Локомотив»: «Матч ТВ», в 18:30

Прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив» от Вячеслава Малафеева:

— «Зенит» в одном шаге от чемпионства. Как вам кажется, сможет ли команда Семака оформить досрочное чемпионство с «Локомотивом»?

- Хотелось бы в это верить. Тем более, вспоминая, как «Локомотив» стал чемпионом в 2018 году в таком же ключевом для обеих команд матче, думаю, что «Зенит» точно захочет ответить тем же. Матч предстоит тяжелый, «Локомотив» проводит отличный отрезок после возобновления чемпионата. Игра точно будет не из легких. Я, как и многие болельщики, будем ожидать огненной игры, где две сильные команды нашего чемпионата порадуют нас красивой игрой и, возможно, забитыми мячами.

— Который сезон подряд «Зенит» близок к досрочному чемпионству. У вас есть объяснение, откуда берется такое преимущество?

- Очевидно, помимо того, что «Зенит» не упускает важные очки, конкуренты, в свою очередь, их теряют. Логика проста.

— Не кажется ли вам, что «Зенит» очень мало изменился по сравнению с предыдущими двумя сезонами? Хорошо ли это? Ведь все равно рано или поздно придется перестраивать команду.

- Состав наигранный уже который год. Нет ничего плохого в том, что химия команды сохраняется на протяжении длительного времени и подкрепляется точечными усилениями. Тем более мы видим, что это приносит свои результаты на внутренней арене. Безусловно, рано или поздно время сделает свое и состав будет обновляться молодыми и качественными игроками. Для клуба важна стабильность, и резко что-то менять сейчас бессмысленно. Особенно, когда это дает результат. «Зенит» обязательно ждет обновление. Как я говорил ранее, всему свое время.

— Что касается «Локо»: команда штампует сухие матчи, очень компактно играет в обороне. Как «Зениту» эту оборону вскрывать?

- Наверное, этот вопрос лучше адресовать Сергею Богдановичу. В «Зените» достаточно квалифицированных игроков, которые способны, как на индивидуальном уровне реализовать свои шансы, так и в командной работе. Я думаю, что «Зенит» точно найдет возможность огорчить железнодорожников.

— Какие трудности москвичи могут доставить «Зениту»? К чему синие-бело-голубым готовится?

- Как вы и сказали, на плотную игру в обороне. Она действительно заставляет иначе подойти к созданию моментов в игре. Плюс, все это подкрепляется индивидуальным мастерством Крыховяка, который проделывает большую работу в середине поля и заслужено стал лучшим игроком прошедшего месяца. Отличный отрезок чемпионата показывает Федор Смолов. Помимо нападения, стоит обязательно думать об оборонительных действиях. «Железнодорожники» очень хорошо играют на контратаках, также они не забываю о прессинге, который приводят к таким ошибкам, как было в матче с «Ростовом».

— Кого бы вы выделили в составе «Локо»? Есть наиболее опасные футболисты?

- Как я отметил выше, это Крыховяк и Смолов. Меня впечатляет игра Гильерме, очень хорошо, что он вернется после дисквалификации. У него было достаточно времени, чтобы подготовиться, как морально, так и физически к такой большой игре. Я ни в коем случае не умолю заслуг Антона Коченкова, но вы сами понимаете, кто номер один в «Локомотиве». Отмечу, естественно, Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова.

—Семака критиковали в начале сезона. Как вам кажется, это были эмоции от неудачного выступления в Лиги чемпионов или действительно есть вопросы по его работе?

- Безусловно, трагедия, которая произошла с «Зенитом» в Лиге Чемпионов репутационно повлияла на всех без исключения, в том числе и на Сергея Богдановича. Но давайте на чистоту, кто будет на сегодняшний день критиковать Сергея Богдановича, который третий раз подряд может стать Чемпионом России? В таком клубе, как «Зенит», никому не удавалось достичь таких результатов. На сегодняшний день глупо кого-то в чем-то упрекать. В любом случае, какие-то итоги работы Семака надо подводить по завершению сезона. Если «Зенит» достигнет цели и станет чемпионом, то это значит, что Сергей Богданович проделывает свою работу эффективно и достигает тех целей, которые ставит руководство клуба, как минимум в чемпионате.

— Стоит ли «Зенит» встряхнуть сменой главного тренера или это может принести нездоровый дисбаланс?

- На данный момент эти рассуждения абсолютно ни к чему.

— Сможете дать прогноз на матч? Может, постараетесь угадать счет?

- Мне бы хотелось, чтобы «Зенит» оформил чемпионство на домашней арене и порадовал своих болельщиков. Игра будет бескомпромиссной и обоюдной на острые моменты у ворот каждой из команд. Но мне кажется, что все закончится ничьей. Допустим — 1:1.