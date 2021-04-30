Пенсионерка — Вячеславу Володину: люди все видят, но боятся говорить

Пенсионерка - спикеру Госдумы: "Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавь ты вранье и всем скажи". Фото: YouTube

Обычно политики столь солидного веса не рискуют подходить к случайным, не подготовленным для разговора с властью прохожим. Но тут Володина подвело роковое стечение обстоятельств. Спикер спешил на встречу с саратовскими студентами, и увидел пенсионерку Анну Александровну, которая вся в орденах, медалях, умиротворенно улыбалась в окружении молодежи. Эта пасторальная картина расслабила председателя:

- Здравствуйте – почтительно приблизился к ветерану спикер парламента, - Молодежь воспитываете?

- Да, вот сейчас только лекцию читаю... – ласково ответила бабушка.

- Правильно... – начал было Володин.

... и ругаю нынешнюю власть – закончив фразу Анна Александровна аккуратно схватила председателя Госдумы за руку и зафиксировала его на месте (так они и простояли весь разговор).

- Я её тоже ругаю, – как можно добродушнее ответил спикер и кивнул в сторону мэра города Михаила Исаева.

Но Анна Александровна была неумолима.

- А я и вас ругаю.

- Хорошо, - покорно вздохнул Володин, - давайте…

Ну а дальше случилось то, что ненавидят все политики (хотя на словах они все лютые демократы – лишь великий Черчилль честно назвал пятиминутный разговор со среднестатистическим избирателем лучшим аргументом против демократии).

- Так вот понимаешь, какая штука-то, – сказала пенсионерка Володину. - Скажи, почему до сих пор народ плохо живет? [нецензурное слово]

- Нельзя так говорить! Молодежь смотрит. – помрачнел спикер

- Нельзя? А как можно? - вскипела Анна Александровна. - Воруют миллиарды, так можно?! Вот она Пенза, - женщина припомнила обыск у экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.). - Вот обыск —500 миллионов. Ну это как? Или объявили в розыск нашего Прокопенко [бывший глава администрации в федеральном розыске по делу о хищении]. Он, кстати, там не голодает, хорошо живет? Его ищут, а люди говорят, что он в Саратове. Врать-то сколько? Кого же вы обманываете?

Потом Анна Александровна перешла с общественного на личное:

- Мне 90 — у меня никакой льготы. Скидка по жилищу — 50 процентов. Всё! А сейчас городу какое звание присвоили (Город трудовой доблести — ред.), за какие труды? А работал кто?! Кто работал, я тебя спрашиваю? - настаивает ветеран. - Женщины и подростки! Женщин тех уже нет, а подросток - вот перед вами стоит. Три копейки не платите, а разворовывают миллиарды.

Пенсионерка прищурилась. И оглядела спикера рентгеновским взором.

- Рада, что встретила, – улыбнулась ласково она, - По телевизору каждый день Володин. «Володин достал», «Володин добыл». Ты где там это выковыриваешь эти миллионы-то? Вот, пожалуйста, убавь ты вранье и всем скажи. Люди всё видят. Люди боятся говорить… Кто работает, их уволят.

- Вы же не боитесь? – осторожно заметил спикер.

- Если вот я так кого-то задела, посадите меня. Мне теперь всё равно, – усмехнулась 90-летняя пенсионерка, и продолжила учить власть. - Позор, когда дают 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Или когда инфляция 5,8 процентов, а у меня «гробовые» лежат под 3,5 процента. Ты мне скажи... (володинская свита от таких слов покачивалась в тяжелейшем изумлении)

Вячеслав Володин не ответил.

- Всё? Тебе хватит? Или еще добавить? – деловито осведомилась старушка.

- Можно еще добавить. – спикер стоически держал удар. Никакой капитуляции.

- Видишь, я как разволновалась, – примирительно вздохнула Анна Александровна. - Понимаешь, обидно-досадно. Такая огромная территория, такие богатства, и люди сидят без газа, деревни исчезли с карты. Ну это же позор! Плакать хочется! И еще смотри, что получается: в стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Это какому богу молятся, что у бога просят, скажи мне? (Вздыхает)

- Я вас услышал – успокаивал бабушку Володин, пытаясь проститься.

Уже после этой встречи на улице Вячеслав Володин пообщался со студентами Саратовской юридической академии, где и рассказал о диалоге:

- У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, мы должны выслушать и постараться сделать всё, чтобы изменить ситуацию, помочь. Ну и, конечно, выводы сделать....