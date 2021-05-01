В американских школах вакцинированным учителям запрещают общаться с учениками Фото: REUTERS

Частная школа в Майами, опираясь на теоретические выкладки противников вакцинации от коронавируса, ввела запрет на общение учеников с вакцинированными педагогами. Соответствующее письмо преподавателям разослала одна из сооучредителей учебного заведения. Об этом сообщило издание The New York Times.

Лейла Центнер, соучредитель частной школы, расположенной в фешенебельном районе Майами, направила педагогам письмо, в котором потребовала не выходить на работу тем из них, кто сделал прививку от COVID-19.

По утверждению Центнер, известной своими заявлениями против кампании вакцинации, общение с привитыми людьми крайне негативно влияет на окружающих.

– Даже среди наших кадров есть по крайней мере три женщины, у которых нарушены менструальные циклы после того, как они провели время с вакцинированным человеком. – написала она.

Сторонники антипрививочного движения убеждены, что после вакцинации люди способны что-то передавать другим, тем самым влияя на их репродуктивную систему.

В разосланном педагогам и сотрудникам школы сообщении содержится требование заполнить «конфиденциальную форму» и сообщить об уже проведенных прививках или планах на будущее. Тем, кто уже провакцинировался, рекомендовано держаться подальше от учебного заведения, а тем, кто планирует это сделать – подождать до конца учебного года. Кроме того, сотрудники, сделавшие прививку летом, смогут вернуться к работе лишь при наличии вакансий.

В феврале перед учениками школы выступил известный противник вакцинации Роберт Кеннеди-младший, а позже была организована онлайн-встреча с врачом-педиатром из Нью-Йорка Лоуренсом Палевски, который является авторитетом для антипривочников.