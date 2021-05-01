Меланья все испортила: американцы просят первую леди США восстановить розарий

Американцы просят первую леди США восстановить розарий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Без малого 50 тысяч человек подписали онлайн-петицию, авторы которой обращаются к первой леди Джилл Байден и второму джентльмену США Дугу Эмхоффу с просьбой вернуть Восточному саду возле Белого дома дизайн, созданный женой президента Кеннеди.

В свое время начало саду было положено после возвращения четы Кеннеди из поездки в Европу. Посещая Францию, Австрию и Великобританию супруги восхищались ухоженными цветущими лужайками перед официальными резиденциями первых лиц государств, а позже Жаклин Кеннеди потратила немало усилий, чтобы создать цветущий уголок возле Белого дома.

Следующая первая леди США, Берд Джонсон, признавая заслуги предшественницы, закрепила за Восточным садом официальное название «Сад Жаклин Кеннеди».

В петиции сказано, что в 2019 году Мелания Трамп приказала убрать из сада вишневые деревья, присланные из Японии, а также множество других цветов, превратив некогда цветущий уголок в площадку для гольфа.

Авторы петиции считают, что Джилл Байден и муж Камалы Харрис Дуг Эмхофф должны взять на себя труд вернуть саду прежний дизайн, задуманный Жаклин Кеннеди, и сохранить память о ней для всех американцев.