Более половины работников сталкивались с нарушениями трудового законодательства

О необходимости бороться с ущемлением прав трудящихся заявили 80% россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О необходимости бороться с ущемлением прав трудящихся заявили 80% россиян - об этом говорится в проведенном накануне Первомая опросе портала по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Это на 9% меньше, чем было в 2012 г. Результаты исследования были предоставлены «КП».

Однако только 60% опрошенных лично сталкивались с нарушениями трудового законодательства. Из тех, кто сталкивался, почти две трети отстаивали свои права самостоятельно, около 8% обращались в различные инстанции, а каждый четвертый подчинялся решению администрации.

- Плохо, когда люди, чьи права нарушены, считают, что бесполезно что-то делать, опускают руки, - прокомментировал для kp.ru результаты опроса глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. - Тем самым они позволяют работодателю быть уверенным в том, что можно нарушать права и в отношении других работников. Россия — член Международной организации труда, и мы должны выполнять требования, заложенные в положениях этой организации и в нашем законодательстве. И в целом мы это выдерживаем.

Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутат отметил, что в России существуют структуры, которые должны защищать права трудящихся - это прокуратуры, Роструд, депутатский корпус. Но при этом признал, что сейчас, в кризис, нарушения усиливаются.

Еще одна опасность — уравниловка.

- Сейчас у нас наблюдается то, что было характерно для советского времени: как ни работай, а зарплата практически не зависит от результата, поощряется не инициативность, а соглашательство, — продолжил депутат. - Сейчас во многих сферах работает такая молчаливая, тихая, безынициативная масса, которая удобна руководству тем, что ни с чем не спорит, но она и не способна к активной работе - это ведет к застою, к снижению эффективности, не увеличивает производительность труда. Должны быть серьезные стимулы, которые подвигнут людей к более активной работе.

По словам Нилова, сейчас в целом достигнут баланс между интересами работника и работодателя. Это подтверждается, в частности, тем, что дни с 4 по 7 мая объявлены нерабочими и оплачиваемыми.

- Это нагрузка на работодателя, но одновременно и стимул для сотрудников к активной работе после праздников, - сказал Нилов.

Что делали трудящиеся, сталкиваясь с нарушениями, %

Не сталкивался - 40

Отстаивал самостоятельно - 37

Обращался в инстанции - 8

Мирился с ущемлением своих прав - 15

Источник: SuperJob.

В опросе участвовало 1600 человек из 335 населенных пунктов РФ.