«Первородный грех рабства»: посол США в ООН раскритиковала собственную страну

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Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подвергла жесткой критике внутреннюю политику своей страны в вопросах, касающихся расовой дискриминации.

По заявлению посла, рабство в стране не заканчивалось никогда и лишь обрело новые формы.

– Я на своем опыте убедилась в том, что американский первородный грех рабства вплел превосходство белых в наши основополагающие документы и принципы <…> Прямая линия протянулась от рабства к линчеванию, сегрегации и массовым заключениям.

Если отбросить пафос речей, то она, по сути, назвала Соединенные Штаты, пытающиеся нести «свет демократии» по всему миру, самой бесправной страной в мире, глядя на которую режимы тирании могут делать соответствующие выводы.

Томас-Гринфилд считает, что рабство в США не закончилось победой Союза в Гражданской войне и внесением поправок в Конституцию, а лишь приобрело новые формы, одной из которых стали частные тюрьмы, превратившиеся в «склады черной молодежи».

Заявление дипломата такого ранга, главной задачей которого является создание положительного имиджа страны на международном уровне, было воспринято неоднозначно. Кто-то счел его откровенной клеветой, а кто-то задумался: являются ли одиозные заявления Томас-Гринфилд (которая, к слову, сама является афроамериканкой) ее личной позицией или новой доктриной администрации Байдена.

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