Давка на горе Мерон: израильтянин искал сына в морге, но тот пришел домой

. Фото: REUTERS

Житель Израиля, потерявший связь с сыном после трагедии на горе Мерон, приехал в тель-авивское бюро судмедэкспертизы, чтобы найти и опознать его тело. Пока мужчина находился в морге, сын сообщил, что уже находится дома.

Давка на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер стала причиной гибели десятков людей. Еще большее количество участников празднования получили различные травмы и были срочно госпитализированы. Кроме того, из-за нагрузки на мобильные сети перестала работать связь, и многие из жителей Израиля просто не знали, что случилось с их близкими.

Элиягу Кремер безуспешно разыскивал своего сына: он обзвонил все больницы, куда доставляли раненых в результате трагедии, но не в одном из списков молодой человек не значился. Тогда Кремер, внутренне приготовившись к самому страшному, поехал в бюро судмедэкспертизы, чтобы найти и опознать тело своего ребенка.

– Я обзвонил все больницы, надеялся, что он среди раненых. Надежды рухнули, когда я понял, что все раненые опознаны. Я надеялся, что не найду его здесь, — но это последнее место, где нужно искать. – рассказывает мужчина.

Уже в то время, когда Кремер находился в морге, его сын перезвонил ему и сообщил, что с ним все в порядке, и он находится дома.

Трагедия на горе Мерон произошла во время религиозного праздника, на который, по предварительным оценкам, собралось не менее 100 тысяч паломников. В прошлом году праздник был отменен из-за карантина, в этом же, на фоне массовой вакцинации против COVID-19, власти разрешили его проведение, но рекомендовали ограничить число участников 10 тысячами человек.

В результате возникшей давки погибло как минимум 44 человека, более 150 человек госпитализированы, часть из них находится в критическом состоянии.