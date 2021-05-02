В Виндзорском замке задержали двух неизвестных, гулявших по резиденции королевы и принца Эндрю

В королевской семье очередной переполох. Английская полиция рапортовала о задержании двух злоумышленников, которые пробрались на территорию Виндзорского замка, где уже более полугода живет Елизавета II, пишет британский таблоид The Sun. Фото: Shutterstock

В королевской семье очередной переполох. Английская полиция рапортовала о задержании двух злоумышленников, которые пробрались на территорию Виндзорского замка, где уже более полугода живет Елизавета II, пишет британский таблоид The Sun.

В прошлое воскресенье 31-летний мужчина и его 29-летняя подруга перелезли через забор и проникли в Королевский коттедж или Ройял-Лодж, некогда резиденцию королевы-матери Елизаветы.

Ближайшее окружение королевы пребывает в шоке. Ее величество оказалась в опасности. Ройял-Лодж и его окрестности - излюбленные места для прогулок Елизаветы II. Здесь она любит выгуливать своих корги, а также кататься верхом. На территории Королевского коттеджа есть часовня Всея Святых, куда монарх регулярно ходит на службу. Вдобавок, в последние недели, после смерти принца Филиппа, королева ежедневно бывает в Королевском коттедже у своего сына принца Эндрю, живущего там.

- Это поразительная ошибка. Охрана всегда находится в состоянии повышенной готовности. Уверен, полетят головы. Но это непростительно, - уверен офицер личной охраны принцессы Дианы Кен Уорф. - Эта парочка бродила по территории целую вечность перед тем, как их заметили и вызвали полицию. Принц Эндрю в этот момент находится в Ройял-Лодж. Слава богу, что королевы не было тогда в коттедже. После этого начинаешь задаваться вопрос: что, черт возьми, там происходит?!

Как оказалось, за неделю до этого произошел аналогичный инцидент. 44-летняя испанка подъехала на такси к пункту охраны Виндзорского замка. Она заявила, что является невестой принца Эндрю и ее ждут на обед. Охранники, ничего не заподозрив, пропустили женщину и она в течение 20 минут прогуливалась вокруг Королевского коттеджа перед тем, как зайти внутрь. Уже в холле ее остановили и арестовали. Уже после полиция установила, что испанка страдает психическими отклонениями.

В окружении королевы сейчас обсуждают вопрос, а не будет ли лучше Елизавете II в Букингемском дворце. Он по-прежнему остается самой современной и безопасной резиденцией. Тем более, там она не была с марта прошлого года. После начала пандемии ее величество вместе с принцем Филиппом проводила самоизоляцию в замке Балморал и Сандригем. Осенью прошлого года она перебралась в Виндзор.

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