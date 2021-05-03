Оскандалившийся Леонид Агутин объяснил свои слова об отборе Манижи на «Евровидение»

Скандалы вокруг российской участницы «Евровидения» Манижи не утихают. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандалы вокруг российской участницы «Евровидения», похоже, не утихнут еще долго. Манижа на манеже почти два месяца с тех пор, как в эфире Первого канала зрители отдали за нее свои голоса, а эксперты всех мастей по-прежнему высказываются на тему расколовшей общество песни «Русская женщина».

Так, в интервью Ирине Шихман музыкант Леонид Агутин позволил себе двусмысленную фразу. Мол, проверять надо не артистку, а тех, кто пустил ее на национальный отбор.

- Это стыдно, - заявил Агутин на вопрос о проверке хита Следственным комитетом. - Надо не певицу Манижу проверять - надо проверять систему, как она туда попала. Артист ведь играет, как может. Надо было набрать хорошие песни. Пусть меня простит Первый канал, - тут с ними надо разговаривать. С профессиональной точки зрения речь идет об очень слабом произведении, которое стыдно выставлять на музыкальном конкурсе. Я считаю, что Манижа спела плохую песню. Для меня эта песня пустая, в ней не за что зацепиться.

Многие посчитали, что певец требует проверить Первый канал – по Сети тут же распространились соответствующие новости. Агутину пришлось объясняться. Оказывается, его неправильно поняли.

- Ох! Ну началось! Превратное понимание сказанного - это наше все! – написал артист у себя на Фейсбуке. - Кого вообще должно волновать мое отношение к песне, выбранной зрительским голосованием! И уж точно Следственный комитет здесь ни при чем. Боюсь, что у них полно своих серьезных вопросов. С Первым каналом я сотрудничаю всю свою карьеру. Почитай , 30 лет. Мы работали вместе на «Голосе» с командой Первого и много еще над чем. Я считаю, что это по-прежнему лучшая телевизионная команда страны, как ни крути. Всегда ли мы сходились во мнении? Не всегда. На то и есть рабочий процесс.

Леонид Агутин посоветовал проверить систему, которая позволила Маниже попасть на Евровидение. Фото: Борис КУДРЯВОВ

При этом артист не стал отказываться от критики «Русской женщины».

- Я считаю эту песню слабой, но сильно подозреваю, что на Первом такого же мнения. Продюсер и редакция предоставили зрителю совершенно разные творческие полюса. Зритель выбрал то, что выбрал. Теперь нужно это полюбить и постараться выжать максимально достойныи результат. Видимо, в интервью Ирине Шихман мне стоило «разжевать» очевидное, но жалко было время. Что ж, пришлось. Маниже удачи от всей души! Первому привет! Прокуратуре - мирного неба над головой! Всем добра!

Напомним, конкурс «Евровидение – 2021» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Участница от России выступит в первом полуфинале под третьим номером. В национальном отборе, где также участвовали #2Маши, Антон Беляев и группа Therr Maitz, Манижа набрала больше всего зрительских голосов - 39,7 %.