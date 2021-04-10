Манижа рассказала, почему называет себя русской женщиной

Манижа - оптимистка и научилась справляться с потоком оскорблений, который обрушился на нее Фото: Олег ЗОЛОТО

Вот, как происходила эта встреча с Манижей глазами журналиста The Gardian: «Певица-кандидат от России на "Евровидение-2021" врывается в конференц-зал, сопровождаемая съемочной группой Первого канала, и предлагает выпить обычного мятного чая. “В такие дни, как сегодня, мне хочется чего-нибудь успокаивающего, - говорит Манижа наливая две чашки. В это время над нами нависает микрофон..."

Далее английское издание представляет Манижу так: родившаяся в Таджикистане певица, которая в следующем месяце будет исполнять свою феминистскую балладу "Русская женщина" на популярном и одновременно вызывающем критику песенном конкурсе в Роттердаме, стала мишенью оголтелой критики консервативно настроенной части общества. Во-первых, из-за своих нерусских корней, во-вторых, из-за своих слишком смелых текстов, разрушающих множество стереотипов.

Манижа - оптимистка и научилась справляться с потоком оскорблений, который обрушился на нее, когда она выиграла голосование на право участвовать в Евровидении.

“Я не позволю себя сломать”, - говорит Манижа. - Если бы я расклеилась из-за хейтеров, начал бы плакать, жалеть себя, говорить: "о боже, что же это такое", такая реакция доказала бы, что они правы.”

На западе, говорит Манижа, ее взгляды выглядят «достаточно умеренными”. Однако ее критика домашнего насилия, проявлений ксенофобии, ее бодипозитивные посты в Instagram, поддержка ЛГБТ-сообщества – все это в России звучит достаточно радикально.

Манижа призналась, что, когда она стала объектом буллинга (травли), она поначалу это принимала близко к сердцу, переживала, даже перестала проверять сообщения на телефоне, чтобы справиться со стрессом. Но сейчас ее мотивируют ее молодые поклонники, которые хотят увидеть, как она справится с таким давлением. “У меня есть определенное послание, которое я хочу донести, - говорит она. – Именно молодой аудитории хочу показать, что я не отступила от своих принципов, что не прогнулась, не продалась за большие деньги в обмен на совесть.”

Уверенность, искренность, откровенность Манижи отчасти объясняется ее статусом одной из первых российских звезд Instagram-музыки, позволяющим ей выйти за пределы поп-музыки и участвовать в творческих экспериментах, быть социально активной.

Еще подростком в 15-летнем возрасте она заключила контракт с продюсерами и выпускала поп-песни под сценическим псевдонимом. “Я чувствовала себя так, словно меня посадили в ящик”, - говорит она, вспоминая, как от нее требовали, чтобы она изменила свои имидж. Близкая к срыву, она улетела в Лондон, где работала над телевизионным проектом. Когда же вернулась в Москву в 2015 году, она начала загружать 15-секундные видеоколлажи в Instagram. Потом были музыкальные клипы, которые она сама писала, сама продюсировала, снимала и редактировала. В конце концов она собрала достаточно материала, чтобы загрузить свой дебютный альбом "Рукопись". Это был первый релиз, который она выпустила под именем Манижа, которое «было слишком мусульманским», чтобы работать на российском рынке.

- Мне нужно было время, - говорит Манижа. - Мне нужен был жизненный опыт, мне нужны были мои ошибки и глупые песни, мне нужна была хорошая и плохая аудитория, нужно было пройти путь длиной в десять лет, прежде чем в 2017 году выпустить проект Manizha под собственным именем. Я уже могла громко произносить свое имя.

Воодушевленная своим растущим онлайн-успехом, Манижа работает в арт-поп-стиле, который включает в себя разнообразные направления: хип-хоп, соул, мировую классику, хоровые аранжировки, русский фолк. Ее вдохновляет и Билли Айлиш, и Алла Пугачева.

Текст песни "Русская женщина", написанный с юмором, навеян «переживаниями» людей, которые советовали ей похудеть или спрашивали, почему у нее нет детей в тридцатилетнем возрасте.

Она объясняет свою раннюю социальную активность тем, что слушала, как пациенты рассказывают ее матери-психотерапевту о случаях домашнего насилия, о своих неизлечимых болезнях и других психотравмах.

В 2017 году она начала публиковать фотографии без макияжа во флешмобе, который назывался “травма красоты”, открыто обсуждая давление, которое испытала от советчиков улучшить свой портрет с помощью фотошопа или… пластической операции.

В 2019 году Манижа выпустила песню Mama о страданиях семьи, где есть деспотичный отец. Ее мать, которая стала ее продюсером и персональным коучем, продала квартиру, чтобы заплатить за запись.

“Свой среди чужих, чужой среди своих", - поет Манижа. Изгнанная гражданской войной из Таджикистана, Манижа говорила о борьбе с чувством отчуждения не только на своей исторической родине, но и в России. Даже в Великобритании, по ее словам, она столкнулась с очередным набором стереотипов.

Британский журналист изумляется: как беженка из Таджикистана, исповедующий либеральные ценности, может представлять страну, которая с каждым днем становится все более консервативной, принимая законы против “гей-пропаганды” и декриминализируя домашнее насилие?

«Может быть, она поет об идеях, время которых еще не пришло?» – спрашивает журналист Манижу. “Нет, - говорит она. - Я оптимист. Было время, когда нельзя было выходить на улицу, когда были скинхеды, был Ку-клукс-клан в Америке. Но теперь этого намного меньше. В этом направлении надо двигаться шаг за шагом.”

Манижа утверждает, что ее борьба с ксенофобией, которая проявляется и по отношении к ней, парадоксальным образом заставила ее чувствовать себя в России как дома. У нее здесь растет ее группа поддержки. «Я не зря называю себя русской женщиной, - говорит она. - Имею на это право.”

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