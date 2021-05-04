Ушла из жизни известная журналистка, основатель организации «Дети войны» Людмила Овчинникова

Людмила Овчинникова трудилась в «Комсомольской правде» с 1959 по 1997 годы.

Во вторник, 4 мая, на 91-м году жизни скончалась член Клуба журналистов всех поколений «Комсомольской правды», лауреат Почетного знака СЖР «Честь. Достоинство. Профессионализм», основатель общественной организации «Дети войны» Людмила Павловна Овчинникова.

Она оставила яркий след в журналистике о Великой Отечественной войне, была не просто ее летописцем, а буквально хроникером, тщательно собирая деталь за деталью, из расспросов очевидцев и из документов - подробности той поры. Сама, пережив подростком в погребе у своего дома на передовой всю Сталинградскую битву, она посвятила свою долгую жизнь реконструкции реалий и человеческого измерения того исторического отрезка, который стал для нее примером высшего благородства. Это было в 70-е годы прошлого века новым словом в понимании прошедшей войны.

В нашей отечественной журналистике работы Людмилы Овчинниковой встали в ряд с появившимися тогда же песнями о войне Окуджавы и Высоцкого, фильмами «Баллада о солдате» и «Белорусский вокзал», прозой Астафьева. В Голубом зале «Комсомолки» стали проходить сборы солдатских матерей и участников партизанского движения, защитников Сталинграда и освободителей Европы. Сегодня, когда мы именно через судьбы конкретных людей, через Бессмертный полк воспринимаем и вспоминаем ту войну, необходимо отметить этот незабвенный труд нашей коллеги, первой среди нас взглянувшей на проклятое безжалостное прошлое чистыми глазами потрясенного, но и спасенного ребенка.

Светлая память Людмиле Павловне!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Овчинникова Людмила Павловна родилась в Сталинградской области. Окончила МГУ. В «Комсомольской правде» с 1959 по 1997 годы (с перерывом в начале 60-х) - литсотрудник отдела студенческой молодежи, отдела писем, собкор по Волгоградской области, литсотрудник отдела рабочей молодежи, военно-патриотического воспитания, спецкор отдела республик.

С 1997 года - в газете «Трибуна». В последние годы активный автор интернет-издания «Столетие» фонда Натальи Нарочницкой.

Член Союза писателей России. Автор книг «Колокол на Долгом лугу», «Женщины в солдатских шинелях», «Сталинград. 164 дня на войне» и др.

Награждена медалью «Ветеран труда». Лауреат высшей награды Союза журналистов России – Почетного знака «Честь. Достоинство. Профессионализм» (2007), премии СЖ РФ за сборник «Дети Сталинграда» (2010).