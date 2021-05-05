Подольская показала фигуру в бикини спустя полгода после родов

Наталья Подольская и Владимир Пресняков потратили на отдых на Мальдивах несколько миллионов рублей. Фото: Инстаграм.

Полгода назад Наталья Подольская стала мамой во второй раз: 38-летняя певица подарила своему мужу Владимиру Преснякову еще одного сына. Спустя полгода после родов артистка похвасталась безупречной фигурой: Наталья сфотографировалась во время отдыха на Мальдивах. Камера запечатлела идеально стройные формы звезды, без лишнего веса и намека на былую беременность. И это при том, что Наталья до сих пор кормит полугодовалого сына грудью.

В отпуск Пресняковы отправились в полном составе: супруги взяли с собой не только старшего сына, 5-летнего Артемия, но и шестимесячного Ивана. Весь отпуск Наталья переживала, как малыш перенесет долгий перелет и тропическую жару, но, к счастью, путешествие прошло благополучно.

- В любой непонятной ситуации давай грудь! - посоветовала Наталья всем мамочкам малышей.

Спустя полгода после родов Наталья похвасталась безупречной фигурой. Фото: Инстаграм.

Рассказывая о своем отпуске, Подольская упомянула, что после рождения сына сбросила около 10 килограммов. Поклонники пришли в восторг от того, как роскошно выглядит певица. «Шикарная фигура у Вас, Наташенька», «Вы сногсшибательно выглядите», «Какая у Вас фигура после родов красивая! Вы вообще рожали?», «Как вы быстро восстановились», - пишут фолловеры в комментариях.

На Мальдивах супруги остановились на курорте Amilla Maldives Resort and Residences. Звездная пара арендовала роскошную четырехместную виллу с видом на океан, на территории которой есть сад с гамаком и зоной отдыха, большой внутренний двор, обеденная зона на террасе и собственный бассейн. Стоимость такой виллы в этом отеле обходится туристам в 300 тысяч рублей в сутки. Учитывая, что знаменитое семейство провело на Мальдивах 10 дней, получается, что отпуск обошелся им как минимум в 3 миллиона рублей. И это не считая билетов, стоимость которых за прямой перелет в бизнес-классе на четверых превышает 2,5 миллиона рублей. Итого за отдых на тропических островах супруги выложили около 5,5 миллионов рублей.

К слову, во время отдыха с малышом Наталья призналась, что уже подумывает о третьем ребенке.

- Хочу процитировать слова одной своей подруги… Не все после первого решаются на второго, но понятно почему после второго идут за третьим. Что думаете на этот счет?, – поинтересовалась Подольская у поклонников на своей страничке в Инстаграме.