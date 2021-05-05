Мэр Нью-Йорка назвал дату полного снятия ограничений в городе

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что динамика заболеваемости коронавирусом в городе уже в ближайшее время позволит отменить ограничения, введенные в связи с пандемией.

– Мы планируем полностью открыть Нью-Йорк 1 июля. Мы готовы к открытию магазинов, к открытию бизнеса, офисов, театров в полном объеме. – заявил де Блазио.

По словам градоначальника, ситуация в мегаполисе улучшается с каждым днем, сокращается количество выявления новых случаев заражения коронавирусом и число госпитализаций, снижается нагрузка на медицинских работников. Кроме того, в городе активно идет прививочная кампания, чему способствует большое количество пунктов вакцинации. По словам мэра, на сегодняшний день жителям Нью-Йорка сделал более 6,3 миллиона прививок.

Согласно последней переписи населения, в городе насчитывается свыше 8,6 миллиона жителей. По неофициальным данным, за счет незарегистрированных граждан это число может доходить до 13 миллионов.

За время пандемии в Нью-Йорке зарегистрировано более 920 тысяч случаев заболевания коронавирусом, почти 32,5 тысячи из них закончились летально.

Смогут ли жители Нью-Йорка отпраздновать День независимости США (4 июля) в свободном от ограничений городе, будет зависеть от решения губернатора штата Эндрю Куомо.