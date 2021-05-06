Личный тренер рассказал, как худеть, теряя жир, а не воду и мышцы

В современном мире мало людей, которые не мечтали бы похудеть, постройнеть. Фото: Shutterstock

Если бы мне пришлось перечислить три вещи, которые все хотят, я бы сказал: «Мы все хотим больше денег. Мы бы хотели, чтобы в телешоу было меньше рекламы. Мы хотим более тонкую талию», - пишет личный тренер из Лос-Анжелеса Джон Фокс, автор статьи на портале Medium.com.

Действительно, в современном мире мало людей, которые не мечтали бы похудеть, постройнеть: практически всегда есть, что улучшить в своей внешности. Но очень часто это кажется таким сложным делом, мучительным и с негарантированным результатом, что не хочется и браться. Однако Джон Фокс уверен, что задача привести себя в форму - вполне посильная любому человеку: «Я специализируюсь на том, чтобы помочь людям похудеть. Как бы то ни было, вы можете скинуть килограммы, расправить живот и влезть в свои старые джинсы - и это не займет много лет». Главное, изучить вопрос и знать, что и зачем ты делаешь.

Похудеть проще, чем вы думаете, пишет Фокс. В конце концов, потеря жира - это просто вопрос сжигания большего количества калорий, чем вы потребляете. Чтобы быстро и безопасно сбросить именно жир и избежать резкого увеличения веса, вам просто нужно сделать четыре вещи:

- Потребляйте меньше калорий.

- Сжигайте больше калорий.

- Придерживайтесь рационального питания, чтобы вы теряли жир, но не мышечную массу - это имеет решающее значение для предотвращения замедления метаболизма и увеличения веса.

- Создайте поддерживающую окружающую среду, что вы придерживаетесь своего фитнес-плана.

Самое главное - это не требует голодной диеты! Вот как можно не доводя себя до голодных обмороков и изматывающих тренировок воплотить эти четыре принципа в жизнь.

1. Ешьте меньше калорий

Подсчитайте калории и БЖУ (соотношение белков, жиров и углеводов). Вам нужно будет тщательно отслеживать калории и БЖУ, по крайней мере, в течение первого месяца.

Чтобы это было сделать легче, применяйте онлайн калькуляторы или мобильные приложения - они покажут ваши общие ежедневные затраты энергии.

Исключите сахар и жидкие калории - в соках, сладких чае-кофе их немало, а такие продукты мы чаще всего за еду не считаем. И зря! В дополнение к очевидным виновникам, следите за скрытыми сахарами в таких вещах, как фрукты, соусы/приправы и «здоровые» продукты, такие как мюсли, протеиновые батончики и т.п..

Пейте много воды. Помимо того, что для нормального обмена веществ и чтобы хорошо выглядеть, нам нужна вода, обезвоживание также посылает сигналы жажды в ваш мозг, которые могут быть неправильно истолкованы как голод. Заведите привычку выпивайте стакан простой воды за полчаса перед каждым приемом пищи.

Практикуйте прерывистое голодание (Эту систему питания считают полезной далеко не все медики, не стоит приступать к ней без консультации врача. Но части людей прерывистое голодание дается довольно легко и может стать эффективным способом сброса веса - прим. Ред.) Пропустите завтрак и умещайте свои приемы пищи в меньший промежуток времени. Если вы мужчина, поститесь не менее 16 часов и ешьте в 8-часовое окно каждый день - с полудня до 8 вечера чаще всего подходит большинству людей. Если вы женщина, поститесь не менее 14 часов и ешьте в течение 10. В любом случае у вас должно быть два полноценных, но не сверхсытных, приема пищи и один низкокалорийный перекус каждый день. Главная опасность в том, чтобы не пытаться весь привычный объем еды впихнуть в себя за более короткое время - разрешенные 8 - 10 часов.

Ешьте медленно и прекращайте есть, как только почувствуете, что вы не голодны. Как известно, чувство насыщения приходит с существенной задержкой - до получаса. А в течение этого времени мы можем накидать в себя уйму пищи, в которой наше тело не нуждается. Чтобы убедиться, что этого не произойдет, ешьте, не торопясь, тщательно пережевывая каждый кусок. Потратьте не менее десяти минут на каждый перекус и полчаса на каждый прием пищи.

Начинайте с овощей, затем ешьте белок, прежде чем, наконец, перейдете к углеводам. Делайте 5-минутные паузы между этими этапами, чтобы дать вашему мозгу время догнать ваш желудок. Например, помойте использованные тарелки и сервируйте стол перед каждым блюдом. Как только вы больше не чувствуете голода, прекратите есть - и не путайте «не голоден» с «сыт».

2. Сжигайте больше калорий

Да, у большинства из нас нет времени, чтобы каждый день ехать в зал и упахиваться там по часу-полтора (а с дорогой и душем выходит и по три часа за тренировку).

Делайте тренировки в домашних условиях - пусть они будут короткими, но зато интенсивными и частыми. Тренируйтесь 5-6 дней в неделю по 25-45 минут за раз. Я рекомендую разделить силовые тренировки и кардио. Есть полчаса перерыва - двигайтесь!

Сжигайте больше энергии, вырабатывая тепло. Для этого регулярно подвергайте себя воздействию низких температур: пейте ледяную воду, принимайте холодный душ, держите спальню прохладной. Употребление острой пищи также заставляет вас вырабатывать больше тепла - кусочек холодного мяса, посыпанный кайенским перцем прямо перед холодным душем, может значительно ускорить сжигание жира.

3. Нормализуйте сон.

Двигайтесь после каждого приема пищи. После еды либо совершите короткую прогулку, либо пару минут приседайте и отжимайтесь. Это заставит организм потратить большую часть поступившей пищи на ваши мышцы, а не отложить в жировые запасы.

Спите не менее 7 часов в сутки. Устраните все источники света из спальни. Ложитесь спать по крайней мере за 8 часов до того, как проснетесь, и проведите последний час перед этим, расслабляясь при выключенном свете. Когда вы лучше спите, у вас будет больше энергии, и, следовательно, вы будете больше двигаться и сжигать больше калорий. Ваше тело будет лучше регулировать свой аппетит. Ваш гормональный профиль улучшится, что позволит вам наращивать больше мышц и сжигать больше жира, независимо от диеты и физических упражнений.

Никакого алкоголя. Алкоголь содержит больше калорий, чем углеводы, нарушает ваш сон и повышает уровень эстрогена, так что ваше тело накапливает больше жира. Откажитесь от него полностью, пока не достигнете своего целевого веса.

4. Создайте поддерживающую среду.

Напомните себе о своей цели. Возьмите набор фотографий «до» - каким вы были, прежде чем заросли жиром, распечатайте их и разместите где-нибудь, где будете видеть их каждый день, например, в зеркале в ванной комнате.

Окружите себя поддерживающими людьми. Социальное окружение очень сильно влияет на успех, поэтому убедитесь, что люди, с которыми вы общаетесь, поощряют вас оставаться в форме. В идеале у вас должно быть несколько друзей, которые теряют вес или делали это в прошлом. Обратите внимание, что друзья, которые хотят похудеть, но никогда этого не делали, могут не поддержать вас - ищите тех, что уже успешно прошли этот путь, чтобы учиться и вдохновляться.

Если у вас нет друзей, которые могли бы поддержать вас в этом начинании, запишитесь на групповые занятия фитнесом или вступите в группы худеющих в соцсетях. Или, еще лучше, наймите личного тренера, можно даже онлайн-тренера.

Ведите публичные дневники приема пищи и тренировок (на форумах для худеющих они есть, а можно просто отчитываться в соцсетях). Установите на мобильный приложение для тренировок - в некоторых из них требуется ваш отчет о проделанной работе. Фотографируйте все, что вы едите, прежде чем съесть это - это позволит задуматься, точно ли вам нужно это есть, а не проглатывать на автомате тонны пищи, даже не замечая.

Планируйте тренировки и время приготовления пищи. Вносите свои тренировки в свой календарь. Кроме того, запланируйте два блока времени каждую неделю, чтобы готовить еду оптом, чтобы у вас была здоровая пища в холодильнике, готовая к употреблению в любое время. Установите напоминания, чтобы они срабатывали за час до каждой тренировки и подготовки к приему пищи, и относитесь к этому как к работе - только реальная чрезвычайная ситуация может помешать вам сделать это.

«Это все не работает у меня! Я сто раз пробовал!»

Ваше тело не нарушает законов физики. Если вы «не можете» похудеть, реальность такова, что вы едите больше калорий и/или сжигаете меньше, чем вы думаете.

У вас нет времени на спортзал? Выполняйте 20-минутные тренировки с весом тела дома и интервальные спринты на улице. Вы можете найти время. Вы можете выкроить время. Многие люди находятся в потрясающей форме, несмотря на то, что работают работают много, и вы тоже можете быть в такой форме.

Беспокоитесь о голоде? Есть много простых тактик, которые вы можете использовать, чтобы обуздать свой аппетит. Пейте кофе утром, чтобы кофеином убить аппетит до обеда, ешьте много овощей и белка, употребляйте много воды. Первые несколько дней могут быть тяжелыми, но голод проходит намного быстрее, чем вы думаете.

Потеря веса нелегка, но это не должно быть самоистязанием. С целеустремленностью и дисциплиной вы можете стать здоровым и построить тело, о котором всегда мечтали.

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