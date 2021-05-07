У «нефтянки» времен Великой Отечественной - женское лицо

На буровых половина персонала - женщины. Фото: АО «Самаранефтегаз»

Победа советского народа в Великой Отечественной войне - это не только героизм солдата на фронте, но и самоотверженный труд гражданского населения в тылу. Исход сражений часто зависел от мощи танков, самолетов, крейсеров. Но без топлива грозное оружие - лишь груда железа. Благодаря героическим усилиям нефтяников Красная Армия бесперебойно снабжалась горючим. Многие перерабатывающие и добывающие нефть предприятия, работавшие в годы Великой Отечественной, пройдя коренную модернизацию, работают и по сей день в составе «Роснефти». В том числе легендарные Саратовский, Сызранский, Уфимский, Туапсинский, Комсомольский НПЗ, месторождения Башнефти, дававшие, как написала в 1941 году газета «Правда», «хлеб механизированным армиям».

УФА - ВТОРОЙ БАКУ

22 июня 1941 года первыми авиаударами Гитлер уничтожил почти четверть советских военных складов с горючим. Войска ощущали топливный голод. Боеприпасы на передовую бойцы носили на руках. Германская армия рвется к Баку и Грозному - существовал риск потери ключевых советских нефтяных месторождений. Советскому Союзу требовался второй «нефтяной фронт». Именно поэтому из Баку, Грозного и Москвы целыми предприятиями в Башкирию эвакуируют специалистов. Уфа становится вторым Баку.

Ценой невероятных усилий на Ишимбаевском месторождении резко наращивают добычу нефти. Уфимский НПЗ работал 24 часа в сутки. Женщины и подростки сменяют ушедших на фронт нефтяников.

«У буровиков в каждой вахте работали женщины - почти половина персонала, - вспоминает председатель Совета ветеранов и пенсионеров НГДУ «Туймазанефть» компании «Башнефть-Добыча» Сергей Бабанов. - Женщины работали даже верховыми рабочими на буровых, а это работа на приличной высоте с тяжелыми трубами!».

В целом за годы войны в СССР было открыто 37 нефтяных и газовых месторождений, из них 21 - в восточных районах. Таким образом между Волгой и Уралом была создана основа новой сырьевой базы страны.

ГРАНДИОЗНАЯ РАБОТА

Формально НПЗ работали в тылу, в действительности - на линии фронта. Без Саратовского нефтеперерабатывающего не было бы горючего для Сталинграда и победы в этой переломной битве войны. Гитлер требовал сровнять его с землей. С осени 1942 года десятки бомбардировщиков вермахта ежедневно «утюжили» Саратовский НПЗ. К июню 1943 года на предприятии из 46 резервуаров полностью разрушены 19, ТЭЦ практически уничтожена, сгорела наливная эстакада, повреждены основные установки. Проще говоря, завод был разрушен практически до основания.

Но нефтяники и на этот раз сделали невозможное. Уже через месяц, в июле 43-го, НПЗ вновь перевыполнял план и ежемесячно завоевывал переходящее Красное знамя Госкомитета обороны. При этом от бомбежек погибло в четыре раза больше заводчан, чем ушедших на фронт работников НПЗ, - 800 человек.

У каждого завода была своя «передовая». Туапсинский терминал отгружал нефть и работу не прекращал ни на минуту все пять лет войны, даже когда за город шли бои. Последние скважины «Краснодарнефтегаза» нефтяники консервировали, когда немецкие войска уже были на подступах к городу. «Самаранефтегаз» открыла восемь новых месторождений. «Сызранский НПЗ» фактически собран из эвакуированных заводов Одессы и Херсона.

Потребление горюче-смазочных материалов за время войны выросло в пять раз. Нефтяникам требовалось обеспечить надежную работу по добыче сырья и выработке той продукции, которая была жизненно необходима Красной Армии. Это была масштабная и грандиозная работа, потребовавшая усилий всей отрасли. В «Роснефти» бережно хранят память о событиях тех лет. Компания на постоянной основе оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в регионах своей деятельности.