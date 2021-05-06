Сергей Кирьяков — о выходе в финал Лиги Чемпионов «МанСити» и «Челси»: «Англичане намного сильнее в ЛЧ»

В главном матче главного клубного турнира Европы болельщиков ожидает английское противостояние: «Манчестер Сити» — «Челси». Фото: REUTERS

Стали известны финалисты Лиги чемпионов сезона 20/21. В главном матче главного клубного турнира Европы болельщиков ожидает английское противостояние: «Манчестер Сити» — «Челси». Команда Пепа Гвардиолы прошла прошлогоднего финалиста ЛЧ ПСЖ, а «Челси» во многом сенсационно выбили «Реал» из гонки за кубок.

Экс-нападающий сборной России и тренер Сергей Кирьяков рассказал «Комсомолке» о каждом из полуфинальных противостояний. По мнению эксперта, два полуфинала выдались похожими друг на друга, а английские команды оказались сильнее за счёт скоростных качеств и быстроты принятия решений.

«Манчестер Сити» — ПСЖ (Счёт по сумме двух матчей: 4:1)

— После первого матча ожидал проход «Сити». Счёт к этому располагал. Картина у ПСЖ была унылая. Англичане намного сильнее, тут всё по делу. Понятно, что присутствие Мбаппе обострило ситуацию. А так Неймару одному тяжело было что-то сделать. Плюс, Икрами потерялся совсем. Всё по делу. «Сити» без проблем победил в этом полуфинале и вышел в финал.

Тяжело сказать, что происходит с Парижем. Подбор игроков позволяет бороться за самые престижные титулы. Но мы видим, что и в чемпионате в этом сезоне команду лихорадит. Появились проблемы. Понятно, что пришёл новый тренер, хотели взбодрить команду, но пока это не приносит плоды. Может, нужно дать ему время поработать после отпуска, подготовить команду к сезону. Тогда что-то и получится. Сейчас мы видим, что если один человек из связки Мбаппе - Неймар выпадает, появляются проблемы.

«Сити» же работает, как отважный механизм. Каждый игрок знает манёвр своего партнёра и своевременно отдаёт передачу. Уровень игроков позволяет играть в быстрый футбол. Мы видим м это даже в сравнении с парижанами. Скорости передвижения и скорости мышления у «Сити» были выше. Не зря у себя в чемпионате они лидируют с большим отрывом. Для меня это фаворит финала ЛЧ, — заявил Кирьяков корреспонденту kp.ru.

«Челси» — «Реал Мадрид» (Счёт по сумме двух матчей: 3:1)

— Перед игрой вряд ли ожидали, что «Челси» так будет превосходить «Реал». Медленный «Реал». Наверное, это самое лучшее определение для этой команды. Нужно обновление. Должны прийти люди под решение серьёзных задач. Да, они выигрывали три года подряд, были лучшими, но на сегодняшний момент, наверное, уже всё. Будет чистка состава, придут новые игроки.

Это противостояние можно сравнить с «Сити» — ПСЖ. У англичан тоже всё было намного быстрее. В этом плане полуфиналы оказались похожими друг на друга. Проход «Челси» в финал — это больше проблемы «Реала», чем заслуга лондонцев. Мы видим, что на самом высоком уровне «Реал» не тянет. И сзади, и в середине поля большие проблемы. «Челси» мог побеждать с более крупным счётом. Скорости у игроков атаки «Челси» были выше скоростей игроков обороны «Реала». За счёт этого и создавались моменты, — рассказал Кирьяков.

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Сергея Кирьякова на финал

— Соперники знают друг друга очень хорошо. Каждый будет играть на проблемных точках оппонента. Наверное, у «Челси» их побольше, чем у «Сити». Не думаю, что получится обоюдно встречный футбол: атака сюда, атака туда. Будет больше позиционной борьбы. Тем более уровень этого матча говорит о том, что ошибок допускать нельзя. Каждый будет ожидать ошибки друг друга.

Небольшой перевес у «Манчестер Сити». Но тут стоит отметить, что «Челси» досконально знает все сильные и слабые стороны команды Гвардиолы и постарается на этом сыграть. Уровень игроков у «Челси» для этого есть. Можно не дать «Сити» играть в тот футбол, в который они привыкли играть.

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