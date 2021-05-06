Канада - Россия 7 мая 2021: прямая онлайн-трансляция матча финала ЮЧМ-2021 по хоккею

Россия сыграет с Канадой в финале ЮЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Второй юниорский чемпионат мира подряд российская команда выходит в финал турнира. С 2007 года наши не выигрывали этот ЧМ. И вот теперь в ночь на 7 мая 2021 года - очередной шанс россиянам. В финальной игре ЮЧМ-2021, которая пройдет в городе Фриско, штат Техас, США, Россия будет играть против Канады.

На льду "Комерика-центр" россияне будут второй ЮЧМ подряд биться за золото. В 2019 году россияне проиграли в овертайме со счетом 2:3 Швеции. Накануне россияне победили со счетом 6:5 сборную Финляндии. С финнами наши играли на групповом этапе и проиграли со счетом 3:4, так что удалось взять реванш за поражение. А вот канадцы в полуфинале ЮЧМ-2021 победили шведов 8:1.

ДАТА И ВРЕМЯ ФИНАЛА ЮЧМ-2021: ВО СКОЛЬКО НАЧАЛО

Сборная России по хоккею сыграет финал юниорского ЧМ-2021 в США рано утром 7 мая. Соперником будет сборная Канады, начало матча в 4:00 мск.

КАНАДА - РОССИЯ: ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ НА ФИНАЛ ЮЧМ-2021

Эксперты говорят, что коэффициенты на победу сборной Канады в финале ЮЧМ-2021 в два раза выше, чем на успех россиян. Коэффициенты примерно 1,4 против 3,0 в пользу канадцев.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФИНАЛА ЮЧМ-2021: ГДЕ СМОТРЕТЬ

Матч Россия - Канада пройдет 7 мая 2021 года и трансляцию поединка проведет официальный сайт ФХР, начало в 4:00 мск.

Матч Канада - Россия начнется в 4:00 по московскому времени 7 мая 2021 года. Прямая видеотрансляция состоится на телеканале "Матч ТВ" и официальном сайте Федерации хоккея России.