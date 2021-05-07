Азмун, Влашич, Ларссон, Фомин и Баринов: агенты назвали футболистов РПЛ, которые могут летом уехать в Европу

Сердар Азмун усилил бы любой топ-клуб Фото: Артем КИЛЬКИН

Сезон Российской Премьер-Лиги почти завершён, а это значит, что начинается пора трансферных слухов и подготовка к переходам. Коронавирус и ограничения, которые последовали за ним, привели к двум очень засушливым трансферном кампаниям по всей Европе. Возможно, именно предстоящее летнее трансферное окно прервёт череду «скромных» приобретений и станет богатым на большие переходы и огромные траты.

«Комсомолка» решила узнать у одних из самых влиятельных агентов на российском рынке каким получится предстоящий период переходов и стоит ли надеяться на отъезд топовых футболистов РПЛ в европейские Лиги.

Агенты Александр Маньяков, Дмитрий Селюк и Алексей Сафонов рассказали, стоит ли ждать россиян в Европе, уедут ли лидеры наших клубов на повышение и почему в России так мало громких трансферов на выход.

КАКИМ ПОЛУЧИТСЯ ЭТО ТРАНСФЕРНОЕ ОКНО?

Александр Маньяков:

— Окно будет небогатое на отъезд россиян в Европу. Сыграют несколько моментов: первое — ковидные ограничения, второе — практически во всём мировом футболе денег стало меньше, потому что просели спонсорские и телевизионные контракты. Плюс, очень большое значение будет иметь выступление сборных на чемпионате Европы. Если сборная России выступит удачно, у нас есть несколько футболистов, которые могут заинтересовать европейские клубы.

Дмитрий Селюк:

— Трансферное окно получится сложным. Много европейских клубов потеряли деньги на пандемии. Болельщиков не было на трибунах, спонсоры понесли убытки. Сейчас будут выгребаться из этой ямы. Кстати, хотел бы отметить работу РФС и Дюкова: у нас почти не было игр при пустых трибунах. Когда болельщики вернуться на трибуны Европы, доходы клубов будут увеличиваться. Тогда можно будет говорить о приобретениях.

Алексей Сафонов:

— Огромную роль сыграет Чемпионат Европы. Помимо коронавируса, он накладывает свой отпечаток на трансферное окно. Но думаю, клубы топ-6 РПЛ, у кого с финансами всё благополучно, усилятся. В «Спартаке» вообще будет новый тренер, который может за собой привести хороших игроков. Тот же «Краснодар» человек 8-10 будут менять.

КТО ИЗ РОССИЯН ОКАЖЕТСЯ В ЕВРОПЕ?

Александр Маньяков:

— Это ребята до 25 лет. После 25, наверное, сложновато будет уехать. Это единичные случаи на 10 лет российской истории. Конечно, у Дмитрия Баринова достаточно хороший шанс. Тем более интерес с европейской стороны есть. Он может заиграть в любом чемпионате: игрок техничный, с хорошим объёмом работы, лидер по духу. Надеюсь, что Даниил Фомин сможет уехать. Сейчас ведём переговоры с итальянскими и испанскими клубами, но не стал бы говорить про предметный интерес. Интерес есть тогда, когда оффер лежит в клубе. От интереса до конечной сделки большое расстояние. Скорее всего, привлекут внимание Евгеньев и Дивеев. Скауты по восточной Европе Россию мониторят. Последние отъезды наших ребят — это благо для России. Чемпионат Европы будет витриной, если мы выступим удачно. Денег в российском футболе стало меньше. Наши футболисты стали доступнее и по трансферной стоимости, и по зарплате.

Дмитрий Селюк:

— Настолько российские футболисты разбалованы лимитом, и получают настолько незаслуженно много, что им будет тяжело уехать заграницу. Уедут только те, кто посмотрят не на деньги, на на футбол. В России переходы происходят и за счёт откатов и подкатов. Фомин? Пока невозможно, чтобы он ушёл куда-то. Все новости про него — это его рекламная кампания. Таких как Фомин в Европе воз и маленькая тележка. Я за молодых, но у них пока нет опыта, наступает паника. Когда Фомин забивает гол, это хорошо. Но самое главное, чтобы он выполнял свою работу опорника. Не думаю, что россияне, которые в Европе считаются иностранцами, будут тягаться с их молодёжью. Поедут только по какой-то схеме, опять. Не верю, что кто-то куда-то поедет. Мы уже видели Федю Смолова в «Сельте».

Алексей Сафонов:

— Ажиотажа на наших в Европе нет. Ярмарка Евро может стрельнуть, а может и наоборот. Как себя проявить, от этого много будет зависеть. Наверняка, захотели бы приобрести и Захаряна, и Тюкавина, но я не думаю, что таких молодых игроков отпустят. Они - будущее «Динамо». Были разговоры про Кузяева, но у него не получилось. Может быть, в этот раз что-то выйдет. Возможно, Миранчук за братом последует. Баринов хотел уехать, но порвал кресты. Думаю, что он эту идею не оставляет. Слышал, что Лунёв хотел попробовать себя в Европе. У Жемалетдинова контракт заканчивается. Наверное, для зарубежных клубов он интересен. И молодой, и в сборной, и один из лидеров своего клуба.

УЕДУТ ЛИ ТОПОВЫЕ ФУТБОЛИСТЫ РПЛ?

Александр Маньяков:

— Влашич в ЦСКА уже начинает грустить. «Армейцам» надо его продавать. Кварацхелия — футболист с уникальным набором качеств. Если кто-то за него даст деньги, которые просит «Рубин», конечно, его надо отпускать. Норман: насколько я слышал, у него достаточно высокая планка требований к клубу, в который он хотел бы перейти. Команда обязательно должна играть в Лиге чемпионов. Мне нравятся Азмун и Ларссон. Сердар, мне кажется, усилил бы любой топ-клуб. Джордан Ларссон — игрок европейского уровня. Он мог бы встроиться в любой коллектив. Он же может играть на фланге, в центре, нападающего в двойке. У него достаточно широкий тактический арсенал. И паспорт за него играет, также как за Влашича и Нормана.

Дмитрий Селюк:

— Вокруг Влашича ходят заоблачные цены, так что вряд ли. Это только на внутренний рынок. Сватают, чтоб продать в «Зенит» за большие деньги. Гончаренко поставил всю игру через Влашича, поэтому он и выделялся. Поверьте, он просто нормальные, рядовой футболист, а не что-то особенное. Кварацхелия — да, будет востребован. Но проблема россиян в том, что они не могут сложить сумму, которую они хотят за приличного футболиста. Начиналось с 3-5, сейчас уже 20 миллионов. Многие ли клубы потянут 20 миллионов на сегодняшний день?

Серхио Агуэро придёт бесплатно. Но Кварацхелия, как и Азмун, мне очень нравятся. Считаю, что они не потеряются в Европе. Их отъезд в это трансферное окно реален. Другое дело, на месте «Зенита» я бы не отпускал Азмуна. Искать нападающего вместо Сердара — это потеря денег и минус к результату. Кварацхелия уйдёт, но я бы его ещё годик подержал в «Рубине» ему доверяет Слуцкий. Уже через год возможности европейских клубов будут другими. Есть Ларссон и Норман. Джордану не проблема уйти в европейский клуб. У папы тоже много связей. Но не зря Зарема год подарки не получала, чтоб перед столетием его отпустить. Норман? Не думаю, что за них много охоты.

Алексей Сафонов:

— Азмун заслужил уехать в Европу. Он сейчас в соку, лучший бомбардир чемпионата. Думаю, это самый реальный вариант. Влашич, как и весь ЦСКА, смазал концовку чемпионата. Наверное, ему пойдёт на пользу смена обстановки. Но там цена довольно таки высокая. Если какие-то английские клубы, они потянут Влашича. Самый громкий слух — Кварацхелия. Он яркий игрок, выделяется. У него есть сумма отступных, поэтому «Рубину» тяжело будет его удержать. В своё время грузины ездили в Европу и не терялись. Всё зависит от него. В «Спартаке» есть Ларссон и Понсе. Оба проводят неплохой сезон. Футбол — это бизнес. Будет хорошее предложение по ним, почему бы и нет? Продадут их, купят других. Желательно договориться на равноценную им замену.

ПОЧЕМУ НАШИ КЛУБЫ ТАК РЕДКО ОТПУСКАЮТ БОЛЬШИХ ЗВЁЗД НА ПОВЫШЕНИЕ?

Александр Маньяков:

— Чтобы трансфер осуществился, в одну точку должны сойтись интересы, желания и возможности. Когда это складывается, трансфер происходит. Я бы не ставил так вопрос: «Почему мы не отпускаем»? Футболисты играют в амбициозных командах, которые ставят перед собой определённые задачи. Ещё надо понимать экономическую составляющую. Если ты его продашь, есть ли у тебя на примете человек, которого ты можешь купить на вырученные деньги? Или в команде есть игрок, который может его заменить. У нас же тоже есть определённая стратегия. Одного желания футболиста мало. Должна быть возможность у клуба.

Дмитрий Селюк:

— Некоторые зарабатывают деньги, у некоторых нет мотивации ехать в Европу. А потом, продать легко, а вот найти замену — трудно. Плюс, одно дело футболисту платить налог 15%, другое дело 50%. Естественно, здесь они получают в два раза больше.

Алексей Сафонов:

— За нашими игроками и так не бегают. Хвича стрельнул — есть спрос. Иногда надо вовремя уезжать, а не когда тебе 30-32 года. Нет понятия, что клубы удерживают. Есть контракт, клуб свои обязательства исполняет. Должно быть взаимное согласие. У команды же тоже есть свои задачи. Важно продавать, чтобы не было дыры. Бывают и удерживают. Мы же видели, как Месси удерживали. Но договорились же. Сейчас такой же ажиотаж по Холланду ожидается.

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