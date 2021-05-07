«Собирать грибы и березовый сок можно бесплатно»: Минприроды разъяснило правила «тихой охоты»

Минприроды выпустило довольно эмоциональное заявление по поводу сбора грибов и березового сока Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На днях на просторах сети появилась информация с напоминанием о том, как два новых приказа Министерства природных ресурсов и экологии, вступивших в силу с 1 января 2021 года, изменят жизнь грибников и тех, кто занимается прочим собирательством.

В частности, сообщалось, что для сбора березового сока потребуется арендовать участок зрелого леса, до вырубки которого осталось не больше 5 лет. Причем независимо от того, частное ли вы лицо, либо занимаетесь заготовками в промышленных масштабах.

Если собираешь грибы, орехи, ягоды для себя, арендовать лес не потребуется. Но по новым правилам теперь нужно следить за величиной шляпки: сыроежки, лисички, маслята и опята должны быть диаметром не более 1,5 см, подосиновики, подберезовики, рыжики и белые грибы должны быть не более 2,5 см.

В ответ Минприроды выпустило довольно эмоциональное официальное заявление по поводу сбора грибов и березового сока.

- Для граждан нет ограничений по сбору недревесных и пищевых лесных ресурсов, в том числе грибов и березового сока, - сообщают в министерстве. - Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных и недревесных ресурсов. Это базовое положение лесного законодательства, которое неизменно! В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи, и они не действуют для всей России.

В Минприроды уточнили, что два новых приказа («Об утверждении правил заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» и Об утверждении Правил заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов») касаются только коммерсантов.

- Эти правила регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя. Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам. Ни в каких приказах федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений! - заключили в ведомстве.