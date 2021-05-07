Названы регионы, где бумажные деньги пока еще популярнее безнала

За наличные в основном покупают продукты, сигареты и алкоголь
Фото: Мария ЛЕНЦ
В России подсчитали долю покупок в предприятиях малого и среднего бизнеса по безналу. По данным ИТ-компании «Эвотор», в апреле 2021-го по карте рассчитывались в 56% случаев, прибавив 2% в сравнении с этим же периодом 2020 года.
И далеко не в Москве живут самые активные любители пластика. Наиболее высокая доля безналичного оборота в Ямало-Ненецком автономном округе — 75%. Безналичка примерно также популярна и в Тюменской области — 71% расчетов через карту. И только потом идет Москва (66%), на одном уровне с которой Омская область и Пермский край (смотри КОНКРЕТНО).
Бумажные и металлические деньги выбирают чаще всего на юге России — в Ростовской области. Там карточкой расплачиваются только каждый третий. Наличка также предпочтительнее безнала в Ставрополье, Воронежской и Волгоградской области.
Чаще всего оплату картой предпочитают в салонах красоты, в магазинах непродовольственных товаров и в кафе. За наличные в основном покупают продукты, сигареты и алкоголь.
КОНКРЕТНО
Ростовская область — 32%
Ставропольский край — 46%
Воронежская область — 48%
Волгоградская область — 49%
Ямало-Ненецкий автономный округ — 75%
Тюменская область — 71%
Омская область — 66%
Пермский край — 66%
Москва — 66%
Санкт-Петербург — 63%
Кемеровская область — 61%
Удмуртия — 60%
Самарская область — 59%
Новосибирская область — 58%
Свердловская область — 58%
Калининградская область — 58%
Саратовская область — 56%
Красноярский край — 56%
Оренбургская область — 55%
Челябинская область — 54%
Татарстан — 52%
Краснодарский край — 51%
По данным ИТ-компании «Эвотор».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не меньше 120 тысяч: Россияне рассказали, какая зарплата должна быть у шахтеров, инженеров и пожарных
Почти полное безразличие граждан коснулось низких жалований чиновников (подробности)