Ветеран группы «Альфа»: «Чем больше оружия на руках, тем чаще оно стреляет не в те цели»

Президент союза Алексей Филатов призывает не продавать оружие гражданским. Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Трагедия в Казани, где 19-летний студент колледжа Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе, показала: в российской лицензионно-разрешительной системе что-то не так. Иначе слетевший с катушек Галявиев, возомнивший себя карающим богом, не смог бы получить разрешение на покупку оружия. Мгновенно информационное пространство зашумело совершенно справедливыми предложениями по наведению порядка. «Упорядочить!» - заявляет одна часть экспертного сообщества – та, что отстаивает право гражданского общества на свободное ношение оружия. «Ужесточить!» требует другая. Но есть и третья позиция – непопулярная. «Запретить вообще!».

- Самая жёсткая система, которая вообще никому не выдает оружие, - прокомментировал KP.ru президент союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов. – Была бы моя воля, я вообще никому из гражданских не выдавал бы оружие. Просто никому! Сейчас начинаются дискуссии, мол, нужно охотникам выдавать, для которых охота это пропитание, а остальным – нет. Это детский лепет в 21 веке. Кому-то охота, а кто-то не запер свой охотничий ствол в сейф или ключ плохо спрятал, и такой вот Ильназ Галявиев взял ружье и пошел охотился в школу, как было в Москве несколько лет назад. Кому такая охота нужна, когда на 100 оленей двух человек убивают ?! Я, как военный человек, который большую часть времени провел с оружием в руках, скажу – чем больше оружия на руках, тем чаще оно стреляет не в те цели, в которые должно стрелять.

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