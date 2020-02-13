«Школьный стрелок», убивший учителя и полицейского, уже гуляет на свободе

Шесть лет назад, в феврале 2014-го, эта история словно открыла череду резонансных ЧП в российских школах. В то утро выстрелы грянули в здании 263-й школы в столичном районе Отрадное. На вызов тревожной кнопки приехали двое патрульных - один убит на месте, другой тяжело ранен. Здание оцепили, детей эвакуировали через окна. Стрелок засел в кабинете географии на первом этаже. Он застрелил учителя Андрея Кирилова и взял в заложники десятый «А». Стрелок - ученик этого же класса Сергей Гордеев, который принес в школу спрятанные под длинным пальто два отцовских карабина. Сдаться его уговорил отец, сотрудник одного из силовых ведомств...

Гордеев был в числе здешних отличников, даже на золотую медаль претендовал. За что убил учителя, так толком и не объяснил.

Психиатры Института имени Сербского поставили десятикласснику диагноз «параноидальная шизофрения». В марте 2015-го Бутырский суд отправил Гордеева на принудительное лечение, однако адвокаты семьи убитого учителя оспорили приговор. Мосгорсуд вернул дело на пересмотр. Второй раз Гордеева судили уже в Московском окружном военном суде (по новым правилам дела о захвате заложников теперь можно разбирать только в военных судах). Но итоговый вердикт остался тем же: принудительное лечение. Известно, что «школьного стрелка» отправили «отбывать» в Смоленскую психиатрическую больницу.

ПЕРЕВЕЛИ В ДРУГУЮ ПСИХБОЛЬНИЦУ?

И вот ученики школы № 263, где случилась трагедия, рассказали, что несколько раз видели Сергея в районе Отрадное, где живет его семья.

Сообщили учителям, те - родным убитого учителя.

- Мы с подругой стояли около школы, а он прошел мимо, - заявила «КП» ученица выпускного класса. - Мы его видели с близкого расстояния. Лица он не прятал. Я уверена, что это был Гордеев.

Может, померещилось? Просто был похожий парень. Или просто привирают... Но, по некоторым данным, молодой человек мог покинуть стены психиатрического учреждения еще в 2017 году. По крайней мере на днях адвокат семьи убитого «школьным стрелком» учителя Игорь Трунов обратился в Генпрокуратуру с запросом: где сейчас находится Сергей Гордеев?

- Официального ответа пока нет, - говорит Трунов. - Зато нам позвонили врачи из троицкой больницы (психиатрическая больница № 5 в селе Троицкое недалеко от подмосковного Чехова), которые заявили, что Сергей Гордеев поступил к ним и проходит лечение.

Адвокат предполагает, что Гордеева могли выпустить из Смоленской лечебницы, а когда начался скандал, вернули в учреждение поближе, в Подмосковье.

- Я пытался выяснить, как долго он находится в Троицком и какое именно лечение проходит - стационарное или только иногда появляется. Мне не ответили, сославшись на медицинскую тайну.

Соседи по панельной многоэтажке, где жил Гордеев, утверждают, что уже больше полугода не видели здесь никого из членов семьи.

«КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТИТ САМ СЕРГЕЙ»

Пока судили Гордеева, родственники убитого им учителя Андрея Кирилова подали иск, требуя заставить семью «школьного стрелка» выплатить компенсацию. Общая сумма - 10 миллионов. В марте 2016-го суд удовлетворил иск частично. Родители несовершеннолетнего на тот момент Гордеева должны были выплатить по 700 тысяч рублей матери и вдове покойного педагога. Также - 936 тысяч сыну Кирилова и далее вплоть до его 18-летия ежемесячно переводить по 36 тысяч.

Погибший учитель Андрей Кирилов.Фото: vk.com

Звоню Надежде Кириловой, матери погибшего учителя.

- Родители Гордеева нам ничего не выплатили, - говорит женщина. - Не объясняя причин. Примерно с 2018 года на содержание нашего Максимилиана (мальчику сейчас 10 лет. - Авт.) деньги начал переводить сам Сергей Гордеев. Ему же дали инвалидность, и он часть своей пенсии переводит. 2 - 3 тысячи рублей в месяц.

- Судебные приставы обязаны добиться, чтобы решение суда было исполнено.

- Они два года якобы не могли найти родителей Гордеева, теряли документы. Около 2,5 миллиона рублей так и висят только на бумаге.

Женщина признается, что семью убитого учителя эти деньги сейчас бы здорово выручили.

- Максу платят небольшую пенсию по потере кормильца, но Лене (супруге Андрея Кирилова) нелегко приходится. Внук часто болеет, Лена не всегда может полный рабочий день трудиться. Из-за этого часть денег вычитают. Я тоже им мало чем могу помочь - в 2018 году у меня инсульт был, потом онкологию нашли, я сейчас только-только отхожу после операции. Семья убитого полицейского также никаких компенсаций от Гордеевых не получила. Какие-то деньги принял только выживший сержант - он сам на суде говорил, что взял у семьи стрелка предложенную финансовую помощь.

Кстати, какое-то время отец Сергея Гордеева Виктор и сам был фигурантом уголовного дела о небрежном хранении огнестрельного оружия (его сын просто взял лежавший дома ключ от сейфа, вытащил карабины и пошел убивать). Ему светило до 6 месяцев ареста. Дело даже в суд передали. Но в итоге амнистировали в честь 70-летия Победы.

Продолжаем следить за развитием истории.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Как устроена система принудительного лечения

- Есть определенный регламент, который касается отправленных судом на принудительное лечение, - объясняет врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. - Каждые 6 месяцев учреждение, в котором содержится такой человек, проводит скрининг-тесты, клинические интервью. Это все протоколируется и попадает на стол комиссии из сотрудников этого же учреждения. Заключение отправляется в суд. Если по медицинским показателям видно, что человек стабилен, а симптомы заболевания исчезли, судья может принять решение: выписать под наблюдение участкового психиатра.

- То есть теоретически осужденного на принудительное лечение по тяжкой статье могут выпустить уже через полгода?

- У меня в практике был случай, когда буйный мужчина вел себя агрессивно по отношению к соседям, а когда приехали полицейские, оказал им сопротивление, нанес сотрудникам раны топором! Его признали невменяемым, отправили на принудительное лечение. И уже через год он вернулся домой. И продолжал вести себя так же «странно». Есть основания полагать, что визиты к участковому психиатру он игнорировал, а лекарства не принимал.

- Сергея Гордеева изначально принудительно лечили в Смоленске, а потом он оказался в Подмосковье.

- Подробностей перевода мы с вами не знаем. Но теоретически его могли по каким-то причинам перевести, не прерывая принудительного лечения. В то же время его могли выпустить, а потом, если были какие-то показания со стороны участкового психиатра, вернуть обратно в специализированное учреждение. Либо же он его посещает по месту новой прописки.