Битва весенних нарядов: Летучая в мини, фигуристая Лолита и соблазнительная Ходченкова в коже

Светлана Ходченкова. Фото предоставлено Disney Studios.

Хотя погоды в Москве стоят совсем не майские, весна чувствуется не только в воздухе. Главный признак - оголенные ноги девушек, в том числе знаменитых. Так, состоявшаяся на днях светская кинопремьера "Скажи ей" наконец порадовала репортеров обилием коротких юбок, легких платьев и ярких деталей. Разглядываем свежие весенние образы и учимся звездному стилю!

Александр Молочников и Светлана Ходченкова. Фото предоставлено Disney Studios.

Главной звездой вечера стала Светлана Ходченкова. Во-первых, в фильме, который сегодня вышел во всех кинотеатрах страны, у нее главная роль. А во-вторых, наряд 38-летней актрисы оказался самым смелым: кожаная юбка с высоким разрезом и игривой шнуровкой заставила мужчин восхищенно оглядываться вслед.

Елена Летучая. Фото предоставлено Disney Studios.

Главный "ревизорро" Елена Летучая тоже не стала скрывать фигуру, тем более, что после отпуска в Испании и Египте она может похвастать ровным золотистым загаром. Телеведущая соблюла золотое правило "открытые ноги - закрытое декольте", доказав в очередной раз, что ее не зря называют иконой стиля.

Ирена Понарошку. Фото предоставлено Disney Studios.

Нино Нинидзе. Фото предоставлено Disney Studios.

Предпочтение мини также отдали Ирена Понарошку и Нино Нинидзе, а племянница артиста-сидельца Ольга Ефремова подобрала обувь и юбку в тон экзотической татуировке на ноге. Звезда сериала "Чики" Варвара Шмыкова, которая проповедует бодипозитив, произвела фурор не только своей короткой юбкой: актриса впервые вышла в свет с диджеем Даниилом Радловым, роман с которым скрывала несколько месяцев. Говорят, ради любовника Шмыкова после шести лет брака развелась с мужем-оператором Евгением Козловым, но сама звезда о личном предпочитает молчать.

Варвара Шмыкова и Даниил Радлов. Фото предоставлено Disney Studios.

Ольга Ефремова. Фото предоставлено Disney Studios.

Певица Монеточка пришла на кинопремьеру в обнимку с мужем-продюсером Виктором Исаевым, а продюсер Лободы Нателла Крапивина - с красавицей-дочкой. 17-летняя София, которая на голову выше своей знаменитой мамы, редкий гость на светских тусовках, хотя ее появление каждый раз вызывает ажиотаж среди репортеров: ну очень фотогеничная девушка!

Нателла Крапивина с дочерью Софией. Фото предоставлено Disney Studios.

Марина Зудина, оказавшаяся в эпицентре скандала из-за нашумевших откровений Елены Прокловой, на премьере позировала в компании подруги и коллеги Ирины Розановой. Вдова Табакова в алом плаще выглядела эффектно и широко улыбалась на камеры, давая понять, что страсти уже улеглись.

Марина Зудина и Ирина Розанова. Фото предоставлено Disney Studios.

Кроме того, в кинотеатре отметились невероятно фигуристая Лолита и похорошевшая после развода Ида Галич: блогер по последней моде одела на выход меховые тапки, которые первое время в звездных "луках" жутко смущали публику. А Екатерина Варнава пришла поздравить с премьерой своего бойфренда-режиссера Александра Молочникова и снова дала повод подозревать ее в интересном положении: из-за любви к нарядам оверсайз комедиантке уже несколько месяцев приписывают беременность.

Ида Галич. Фото предоставлено Disney Studios.

Регина Тодоренко. Фото предоставлено Disney Studios.

Монеточка с мужем. Фото предоставлено Disney Studios.

Максим Матвеев. Фото предоставлено Disney Studios.