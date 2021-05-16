«Тяжело переболел простудой»: Актриса Раиса Рязанова вспоминает умершего сына со слезами на глазах

Раиса Рязанова занимает все свободное время работой, чтобы реже оставаться наедине с тревожными мыслями Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

76-летняя Раиса Рязанова похоронила 51-летнего сына Данилу Перова в прошлом году. Это был единственный ребенок народной артистки. Сейчас Раиса Ивановна занимает все свободное время работой, чтобы реже оставаться наедине с тревожными мыслями. Каждый день Рязановой звонит невестка Алена, всегда на связи внук - 30-летний Андрей Перов тоже артист. Бабушка старается подкидывать своему любимчику деньжат, но Андрей ругает Раису Ивановну за это. А Рязанова после смерти сына всю свою заботу направила на внука.

Внук Андрей бабушку навещает – недавно дверь чинил, на даче помогает. Наследник звезды экрана по профессии актер: «Состою в штате Театра актеров содружества Таганки и периодически подрабатываю, снимаюсь в рекламе, в сериалах». Жениться он пока не хочет, так как не сможет обеспечивать семью. Внук тактичный у Рязановой: «Бабушка все время пытается подбросить деньжат. Я все время пытаюсь отказаться. Не хочется чувствовать себя иждивенцем. Но она на это обижается». Откровениями о семейной жизни Раиса Рязанова и ее родственники поделились в программе «Секрет на миллион».

Раиса Рязанова с единственным сыном актером Данилой Перовым. Мужчина умер в прошлом году. Фото: стоп-кадр «Россия 1»

Сына Раиса Ивановна вспоминает со слезами на глазах. В ее квартире все в портретах сына, после спектаклей актриса приезжает домой с букетами и меняет их в вазах под фото своего Дани. Рязанова говорит, что за минувший год легче на душе ей не стало: «Сказать, что боль притупляется? Нет! Я его вижу каждый день. Иногда всплывает просто перед глазами – ни с того ни с сего. Даня, Даня, Даня… Это все со мной живет. На даче часто вспоминаю сына: все, что сделано там – его руками. Электричество, все по хозяйству – это Даня все сделал… Говорят, что Господь наказывает живущих за ушедших. Что я такого страшного сделала в жизни, кому я сделала так плохо, чтобы меня за это наказать так? Я не знаю!»

Рассказала народная артистка и о заключении врачей после вскрытия по поводу причины скоропостижной смерти ее сына: «Как в медицинской справке написано – тромб. Наверное, с кровью что-то связано – она густеет… С сердцем никаких проблем не было. В той же справке было написано – и печень нормальная, и почки, и легкие (хотя курил и астма была), ни опухолей не было нигде…».

Внук народной артистки Андрей Перов тоже стал актером. Фото: стоп-кадр НТВ

Невестка Рязановой рассказала, что за месяц до смерти мужа – они вдвоем переболели простудным заболеванием в тяжелой форме. Умер Данила Перов в январе 2020-го года. Его жена говорит, что никогда не жаловался на здоровье – на обследование к кардиологу ходил. Алена вспомнила обстоятельства смерти супруга: «Незадолго до этого переболели простудой - очень сильно болели. Тогда никто не знал еще про ковид. Муж, конечно же, на ногах перенес, а я лежала… В тот день он был на кухне, его начало знобить. Поэтому сказал: «Ален, ну все, мы сейчас по новой, по второму кругу пойдем болеть. Я сказала, чтобы он ложился. При этом температуры у него не было. Пока я делала чай с медом и имбирем - он пошел лег. Я прибежала на звук – это была агония, он меня не узнал уже. «Скорая помощь» приехала быстро, но уже незачем…». Страшное совпадение, но отец Данилы – актер Юрий Перов умер тоже в 51 год.

Раиса Ивановна сообщила, что вместе с невесткой сейчас определяются с памятником на могиле сына. Там же рядом с могилой своего Дани артистка выбрала место для себя – для своей могилы. Рязанова не считает это плохой приметой: «Все там будем – только не знаем, когда и как. Помогли коллеги из театра, поэтому сына похоронили на Троекуровском кладбище». Раиса Ивановна памятник сыну заказала достойный - за 2 миллиона рублей. Уже внесла часть суммы: «Деньги еще подкапливаем…».

Раиса Рязанова сейчас занята установкой памятника на могиле сына. На это у нее уйдет 2 миллиона рублей. Фото: стоп-кадр НТВ

Раиса Ивановна продолжает сниматься, играть в театральных постановках – и из-за денег, и из-за любви к профессии, и чтобы реже оставаться наедине с воспоминаниями. Кстати, Рязанова с 1968-го года водит автомобиль и делает это отлично. Теперь реже садится за руль: «Ставить машину некуда. И с парковками я боюсь связываться. Хотя мне сын сделал приложение. Говорил: «Мама, увидишь стоит столбик, номер, нажмешь…» Он сказал – а я забыла, как…» Но на дачу Рязанова любит ездить на своей иномарке: любит ее, с удовольствием ездит, так как выбирала и покупала с любовью – аж за полтора миллиона рублей. За рулем народная артистка внимательна – по телефону не разговаривает, всегда пристегивается и не нарушает скоростной режим. Такие наставления давал ее заботливый сын.