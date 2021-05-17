Читать и развлекаться, учиться и общаться

Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

14 мая 2021 года в Уфе стартовал форум «Арт-Курултай», в рамках которого состоялось официальное открытие модельной библиотеки в башкирском селе Караидель. Церемония прошла в дистанционном режиме. Заместитель министра культуры Ольга Ярилова, находясь в столице республики, по видеосвязи объявила об открытии библиотеки и поздравила ее сотрудников и всех жителей Караидельского района с этим событием.

- Очень важно открывать новые объекты культуры. Но главное, чтобы они привлекали людей и были наполнены новым содержанием и смыслом. Мы видим, что современные сельские библиотеки меняют свой облик и перестают быть просто площадками для выдачи книг - это настоящие центры с красивым дизайном и современным содержанием для досуга и получения знаний. Они открыты для всех, и я уверена, что в новую библиотеку будут приходить и маленькие, и взрослые, где каждый найдет себе занятие по душе, - отметила Ольга Ярилова.

Современная библиотека - это территория для досуга и получения знаний. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

«СКАЖИ, НЭНЭЙКА...»

Модельная библиотека – это комфортное мультимедийное пространство, в котором традиционные стеллажи с книгами органично соседствуют с электронными сервисами. Здесь можно не только читать, но и заниматься творчеством, развлекаться, играть, получать и развивать различные навыки.

Такое сочетание традиций и современных технологий характерно для всех модельных библиотек. Но у каждой из них есть свои «фишки». Например, Караидельская библиотека - единственная, где на помощь посетителям приходит Нэнэйка. В переводе на русский – бабушка. Это аналог голосового помощника «Алиса», разработанный местными программистами. Нэнэйка общается с гостями библиотеки, отвечает на их вопросы. А еще она способна проводить экскурсии, петь песни, рассказывать сказки, показывать видео, знакомить с историей, традициями, обычаями башкирской земли. Сейчас программисты работают над расширением функционала голосового помощника. А краеведы, историки и волонтеры будут вкладывать в память виртуальной бабушки все больше информации.

Раньше библиотека в Караидели ничем не отличалась от большинства сельских библиотек. Но после модернизации в ней появились музей занимательных наук «Экспериментаниум», игровая и творческая зона для детей, литературное кафе, конференц-зал, совмещенный с электронным читальным залом, пространство для выставок и творчества.

Лилия Фазлыева - самая читающая жительница Асяново, а еще вышивальщица и артистка. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

Специально для молодёжных инициатив отведена зона «Квартал 13/1», где будут работать театральная, фото- и видеостудии, проводиться мастер-классы, танцевальные и караоке-вечера.

На модернизацию библиотеки было выделено 10 млн рублей из федерального бюджета и 5 млн - из бюджета республики. Это пятая в Башкирии модельная библиотека, модернизированная в рамках нацпроекта «Культура».

ЖИЗНЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Четыре библиотеки были модернизированы в 2020 году. Одна из них – в селе Асяново Дюртюлинского района. Еще несколько лет назад казалось, что ее дни сочтены: в клубе, с которым она делила одно здание, случился пожар. Но, как оказалось, точку в истории культурного объекта ставить было рано. Нацпроект вдохнул жизнь и в клуб, и в библиотеку.

- В последние годы посещаемость библиотеки падала. Но, когда она открылась после модернизации, к нам снова стали приходить односельчане. Сейчас одних только детей в день приходит около 50. В библиотеку возвращается жизнь, - рассказала главный библиотекарь Асяновской модельной библиотеки Расима Гиззатуллина.

- Я сюда часто прихожу. Поиграть, позаниматься за компьютером, или книжку почитать. Вот сейчас читаю приключенческую – «Школа добра и зла» называется. Здесь хорошо, тихо, и никто не отвлекает – дома-то родители обязательно какое-нибудь дело найдут, - рассказала 8-классница местной школы Наргиза Сабитова.

Для малышей в библиотеке создана игровая зона с мягкими коврами и сухим бассейном. Для ребят постарше - настольные игры и кукольный театр. А особой популярностью пользуются большие интерактивные панели, на которых школьники в игровой форме получают знания из географии и геометрии, истории и биологии, арифметики и физики.

Особенно популярны интерактивные панели, на которых дети в игровой форме получают знания. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

В библиотеке в свободном доступе – ноутбуки, планшеты, ксерокс, игровые приставки, с большой ТВ-панелью.

После модернизации фонд библиотеки увеличился на 3 тысячи экземпляров книг на нескольких языках. А чтобы взять любую из них, не надо заполнять бумажный формуляр – достаточно воспользоваться «умной» полкой. Это устройство, которое отражает в компьютере все действия читателей. Взял книгу с полки, отсканировал ее вместе со своей картой читателя и идешь домой – все данные автоматически фиксируются в системе.

- В старой библиотеке я все книги прочла. А классику перечитывала по два-три раза. Сейчас, когда пришли новые книги, открыла для себя новых авторов, очень нравится читать Даниелу Стил, - рассказала местная пенсионерка Лилия Фазлыева.

Она, кстати, приходит сюда не только почитать. В библиотеке действует кружок рукоделия, в котором Лилия Фазлыева вместе с односельчанками создает из разноцветных лент и макраме декоративные букеты цветов и натюрморты.

А 18 мая на новой сцене капитально отремонтированного клуба намечена премьера спектакля «Чего не хватает бабушкам», в котором участвуют завсегдатаи Асяновской библиотеки.

- Когда национальный проект «Культура» только стартовал, мы надеялись, что он приведет к переосмыслению роли библиотек. Так и произошло: сегодня в библиотеках получает поддержку любой проект и инициатива, в основе которых лежат интеллектуальное развитие и самореализация. И во многих регионах произошел читательский бум. Мы понимаем, что читатель стал более требовательным, и мы смогли поменяться вместе с ним, научиться взаимодействовать в новом формате. Очень увлекательно находиться в эпицентре событий, быть частью большого общего дела и вкладывать силы в этот процесс. При этом очевидно, что все сделанное – это еще не максимум. Многое предстоит сделать, и мы готовы к этому, - обозначила перспективы проекта замминистра культуры Ольга Ярилова.

Бабушка которая знает все. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

КСТАТИ

В рамках нацпроекта «Культура» до 2024 года в стране будут открыты не меньше 787 модельных библиотек, каждая из которых создается с учетом региональных особенностей и читательских предпочтений.

В этом году в 67 российских регионах появится 151 модельная библиотека. На это выделено 1,11 млрд. рублей из федерального бюджета.