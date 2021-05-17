«Поможет профинансировать инженерную инфраструктуру, транспорт и социалку»: регионы выходят на рынок облигаций

Фото предоставлены Пресс-службой Администрации губернатора и Правительства Пермского края

Регионы России все активнее используют субфедеральные облигации для финансирования крупномасштабных проектов, в том числе инфраструктурных, отметили участники круглого стола «Развитие рынка субфедеральных облигаций. Платформенные решения и ESG-факторы», прошедшего в Совете Федерации РФ. В дискуссии принимали участие представители Совета Федерации, Госдумы, Центрального Банка России, министерства финансов и региональных властей.

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Напомним, субфедеральные облигации – это долговые ценные бумаги, выпускаемые регионами России и муниципальными образованиями, имеющие хождение на рынке наряду с государственными (ОФЗ) и корпоративными облигациями.На сегодня есть целый ряд регионов, которые довольно давно и успешно применяют данный инструмент, понимая, что выгодней и проще работать с «длинными» и более «дешевыми» деньгами.

«Инструмент субфедеральных займов был в значительной степени востребован в прошлом году и будет востребован в еще большем объеме в 2021 году, - отметил в ходе дискуссии замминистра финансов РФ Тимур Максимов. - Судя по бюджетным планам российских регионов, 29 субъектов запланировали выход на рынок в этом году».

Как особо отметил финансист, в этом году регионы планируют привлечь рекордную сумму для рынка субфедеральных займов.

«У нас есть и правовая база для успешной работы регионов на рынке, и качественная инфраструктура, созданная за последние 10 лет. И самое главное - есть инвесторы, есть спрос со стороны рынка на бумаги регионов, что позволяет уже сегодня активно пользоваться этим инструментом», - сообщил замминистра финансов.

Субфедеральные облигации должны, как и ОФЗ, демонстрировать и ликвидность (проще говоря, способность быстро продать товар или услугу по цене близкой к рыночной), и безопасность, и в то же время – помогать регионам решать свои хозяйственные задачи,полагает первый зампред Банка России Сергей Швецов.

«Нам нужно модернизировать ЖКХ, инфраструктуру. Облигации, как инструмент заимствований, помогут в решении этих вопросов», - пояснил Сергей Швецов.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, краевые власти планируют использовать этот инструмент для обеспечения финансирования строительства объектов в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми. Планируемая сумма займа на рынке - 5 млрд. рублей.

Фото предоставлены Пресс-службой Администрации губернатора и Правительства Пермского края

ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ КРЕДИТЫ

Депутат ГД от Пермского края, член комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов считает, что в настоящее время долговая нагрузка регионов России остается на относительно низком уровне и эти средства могли бы существенно помочь регионам нарастить объемы вложений в экономические проекты для стимулирования занятости в субъекте и реализации национальных проектов.

«Выпуск целевых облигаций поможет региону профинансировать и инженерную инфраструктуру, и транспорт, и социальную сферу, а также программы комплексного развития территории», - отметил Дмитрий Скриванов. При этом, у правительств регионов появится возможность более гибко подходить к выбору источников заимствований. Парламентарий подчеркнул, что облигационные займы для регионов намного выгоднее, процентная ставка по ним практически в 2 раза меньше чем по кредитам в коммерческих банках.

Дмитрий Скриванов напомнил, что на состоявшемся в марте заседании думского комитета по финансовому рынку он поинтересовался мнением Министра финансов России по вопросу стимулирования региональных заимствований путем частичной компенсации региону-эмитенту размера купонных выплат по выпущенным облигациям. «Антон Германович положительно отреагировал на мои предложения и пообещал дать поручение детально изучить вопрос, особенно в части финансирования строительных и инфраструктурных проектов, в общем всего того, что имеет отношение к национальным проектам»,- пояснил депутат.

«Считаю, что это может быть реализовано, только надо будет определить источник финансирования компенсации этого купонного дохода. В целом это повысит инвестиционную привлекательность данного инструмента и позволит реализовать целый ряд проектов, которые без этого не могли бы быть реализованы», - ответил замминистра финансов РФ Тимур Максимов.