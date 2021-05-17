Дмитрий Песков: Анатолий Чубайс иногда делает прямолинейные высказывания... В СССР были примеры и героизма, и успеха, и фиаско

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова о заявлениях Чубайса - за что он ненавидит Советскую власть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич! Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс выступил с такими резкими заявлениями, за что он ненавидит советскую власть. И, я полагаю, что вы в курсе, наверное, этих заявлений. Потому что кипели страсти в СМИ все эти дни. То есть «вранье на вранье» (смысл заявления Чубайса) и так далее, и так далее. Я бы хотел узнать, разделяют ли мнение Анатолия Чубайса Президент России и пресс-секретарь - по поводу того, что Советская власть – «это сплошное вранье». И в курсе ли в Кремле этих заявлений?

- Ну, вы знаете, я, к своему стыду, честно говоря, не отфиксировал кипения большого. И хотел бы у вас спросить: а где оно? Где кипели эти дискуссии?

- И в социальных сетях, и в СМИ. Ну, в «Комсомольской правде» было несколько. Было резкое заявление Зюганова...

- Я могу только посыпать голову пеплом. К сожалению, не знаком с этими высказываниями.

Ну, вы знаете, что Анатолий Чубайс - он иногда делает достаточно прямолинейные высказывания. Это его право. Это его право. Но, не будучи знакомым с сутью сказанного, я не берусь что-то комментировать.

- Ну, я вот буквально только одну фразу: «Это омерзительная ложь с первого до последнего слова». То есть это - про «Пионерскую зорьку». «Сто процентов того, что ты видишь, слышишь, читаешь, является враньем. И все прекрасно понимают, что это вранье. Я даже не знаю, что еще привести в пример. Это все вранье. Вот так принято врать, всем нужно врать. И в этом вранье живи.., чем дальше, тем это вызывает более сильное отвращение».

Ну, Пушков уже высказался, что -,уж кому-кому, но не завравшемуся Чубайсу, значит, делать такие заявления. А вы можете ознакомиться (со всем этим) и потом ответить? Или не стоит вообще в это углубляться?

- Вы знаете, сегодня, честно говоря, много дел. Не думаю, что успею.

И, действительно, очень экзальтированное высказывание вы цитируете. Не знаю контекста сказанного. Но, честно говоря, предпочел бы, чтобы все эти вот кипения прошли меня стороной.

- Но, насколько мне известно, у президента совершенно другое отношение и к Советской власти, и к нашим советским традициям.

- Послушайте, во время Советского Союза было много героических достижений. Советский Союз во многом спас весь мир от фашизма во время Второй мировой войны. Советский Союз смог восстановиться из руин после Второй мировой войны, после Великой Отечественной... И Советский Союз достиг очень большого уровня индустриализации и так далее.

Потом было сделано много ошибок. И Советский Союз развалился. Поэтому, были и примеры героизма, и примеры успеха, и примеры фиаско.

Все было в истории Советского Союза.

- Спасибо огромное. Вот этих вот слов я от вас очень ждал, Дмитрий Сергеевич. Я вам очень признателен.

- Спасибо вам.