Детские лагеря посадили на тревожную кнопку: утверждены новые правила антитеррористической защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции в Доме правительства РФ. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

После трагедии в Казани, где в результате стрельбы погибли 7 детей и 2 учительницы, правительство решило ужесточить требования к антитеррористической защищенности детских организаций. Речь идет о школах, детских лагерях и базах отдыха.

- Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны. Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме, - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник, 17 мая.

Своему заместителю по «социалке» Татьяне Голиковой Мишустин поручил продолжать лично контролировать оказание помощи пострадавшим в казанской школе.

- Если понадобится, надо быть готовыми оперативно оказать поддержку людям. Это наша общая беда, и никто не останется равнодушным, - заметил Мишустин.

Премьер также рассказал о поддержке вузов.

- Начинаем крупнейшую в истории современной России программу поддержки российских вузов «Приоритет-2030». Не менее ста российских вузов получат гранты от 100 миллионов рублей, - сказал Мишустин.

Претендовать на гранты смогут университеты из всех регионов страны. Использовать полученные деньги можно будет на перспективные исследования и на различные проекты. Как отметил Мишустин, России необходима сильная сеть региональных вузов, где бы готовили специалистов высочайшего уровня.

Справка «КП»

Какие новые требования будут предъявляться к детским лагерям

1. Как отмечается в постановлении, опубликованном в понедельник на сайте кабмина, во всех детских лагерях должна быть установлена система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет передавать сигнал о вызове экстренных служб.

2. Осмотр зданий и территорий должен проходить не реже четырех раз в день, а все лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе.

- Для каждой из этих категорий разработан свой комплекс мер. Организациям из четвертой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при возникновении ЧС, - говорится в постановлении.

Если лагерь относится к третьей категории, то к этому списку также добавляются системы видеонаблюдения, охранные сигнализации и металлоискатели, а если он относится ко второй категории, то и контрольно-пропускные пункты.

- Для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие требования. Помимо всех вышеназванных мер, они должны иметь особую систему охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной охраны, - отмечается в документе.

3. Распределять лагеря по категориям будут специальные комиссии, в состав которых войдут представители региональной власти, местных органов безопасности, территориальных органов Росгвардии и МЧС, эксперты в области безопасности.

4. Ответственность за антитеррористическую защищенность детей в лагерях возлагается на руководство этих учреждений.

5. Новые требования не распространяются на лагеря, которые охраняются войсками национальной гвардии (например, «Артек»), а также на лагеря, организованные школами во время каникул. Кроме того, под эти требования не попадают турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до семи дней. - Безопасность детей в таких случаях будет регулироваться другими нормативными актами, - отмечается в документе.