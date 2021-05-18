Дмитрий Песков: Если будет решение, президент посетит матчи Евро

Пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос журналистов "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 июня в 11 странах стартует чемпионат Европы по футболу. Одним из главных городов, принимающих Евро-2020 (1), станет Санкт-Петербург, где пройдут сразу 7 матчей. В двух из них сыграет сборная России. Каковы планы Владимира Путина, будет ли он посещать игры? Об этом мы спросили пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова.

- Дмитрий Сергеевич, уже через 25 дней,12 июня, сборная России в Питере сыграет с командой Бельгии. Говорят, что на матч за своих подданных приедет поболеть король Бельгии Филипп. А Владимир Владимирович не собирается на футбол и на встречу с Филиппом?

- Пока мне неизвестно о планах президента присутствовать на этом матче. Все-таки это национальный праздник, поэтому пока в планах у президента этого нет.

- Еще не в национальный праздник, 16 июня, там же в Питере пройдет встреча Россия - Финляндия. Возможно, приедет премьер-министр Санна Марин…

- Ну, пока этого нету в графике у президента. Но это ж дело такое… если будет принято решение, естественно, президент посетит матч.

- Тогда еще один футбольный вопрос. Финал чемпионата Европы пройдет в Лондоне. Мы доберемся до финала?

- Ну, конечно, мы могли бы об этом только мечтать. Что мы и делаем.

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