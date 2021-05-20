На выборах в Чили победила "тетя Пикачу"

В Чили на выборах победила Джованна Грандон, известная своими зажигательными танцами в костюме покемона Пикачу во время прокатившихся по этой стране протестов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Чили на выборах победила Джованна Грандон, известная своими зажигательными танцами в костюме покемона Пикачу во время прокатившихся по этой стране протестов.

Теперь она входит в состав специальной комиссии из 155 человек и примет участие в создании новой конституции страны.

Джованна Грандон, более известная в стране как «тетя Пикачу» – бывший водитель школьного автобуса. С самого начала протестов, которые вспыхнули в Чили в 2019 году на фоне неравенства доходов, она принимала участие практически во всех акциях и неизменно в костюме или маске покемона.

Сама Грандон не скрывает, что ее целью было привлечение внимания и симпатий чилийской молодежи.

– Я призываю молодых людей прийти и проголосовать! Помните, что плебисцит по выбору избирателей был выигран на улицах и ценой больших затрат. Люди погибли, борясь за более справедливую власть. Есть еще политзаключенные, которые содержатся без честного судебного разбирательства. Из-за них вы не можете остаться дома, сегодня надо идти голосовать и запретить старым политикам строить будущее в нашей стране, – написала Грандон на своей странице в Instagram накануне выборов.

Немного странно слышать такие речи от мультяшного героя, но победителей не судят – видимо, политик точно знала, что именно нужно современной чилийской молодежи.