Звездный старт: хочешь в космос – иди учиться!

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«Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета (ИРИ) представляет специальный проект «Юра, мы гордимся!», в котором рассказываем о достижениях отечественной космонавтики, пользе космических открытий на Земле и куда идти учиться, чтобы связать свою жизнь с космосом

Космическая отрасль сегодня – это очень перспективное направление для студентов и молодых специалистов. В июне стартует вступительная кампания 2021, самое время задуматься, куда идти учиться, чтобы связать свою жизнь и успешную карьеру с космонавтикой

Об этом и многом другом обозревателю «Комсомолки» Александру Милкусу рассказал директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин.

Времена, когда на сайтах космических предприятий по несколько месяцев висели объявления о вакансиях, уходят в прошлое. По данным независимого международного исследования Randstad Employer Brand Research Россия – 2020, госкорпорация «Роскосмос» признана самым привлекательным в машиностроении работодателем в стране.

В космических фирмах интересно работать, во-первых, потому что сейчас мы вышли на этап освоения и выпуска новых космических изделий (так называют ракеты, спутники и корабли в отрасли). А во-вторых, зарплата здесь зачастую выше, чем на предприятиях других отраслей.

Самые интересные, естественно, профессии инженера космической отрасли и космонавта. Согласно недавнему опросу, около половины респондентов – жителей средних и крупных городов страны - ответили, что эти профессии будут востребованы и в ближайшие десятилетия.

Итак, где учиться, чтобы работать на предприятиях Роскосмоса и – в перспективе – пройти отбор и попасть в отряд космонавтов?

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Куда поступать, чтобы получить космическую профессию?

- У нас много предприятий, которые готовят кадры для ракетно-космической отрасли. Это и колледжи, и вузы, - рассказывает директор Департамента развития персонала и сопровождения проектов Роскосмоса Дмитрий Шишкин. – Существует больше сорока университетов, где есть профильные программы по обучению специалистов для отрасли. А десять из них имеют базовые кафедры с приоритетными программами подготовки «космических» кадров.

Вот ведущие вузы:

- Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет);

- Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет);

- Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф.Решетнева;

- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева;

- Воронежский государственный технический университет;

- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет);

- Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

- Омский государственный технический университет;

- МИРЭА - Российский технологический университет;

- Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова;

- Пермский национальный исследовательский политехнический университет;

- Технологический университет имени А.Леонова (Московская область);

- Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники;

- Амурский государственный университет;

- Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.

Все больше популярны колледжи, которые готовят специалистов для космических предприятий. Они расположены в Москве, Королеве, Реутове, Воронеже, Омске, Красноярске, Самаре, Перми, Самаре.

Статистика: за последние пять лет на космические предприятия пришли 8 631 молодых специалистов. Из них: после окончания вузов – 6 861 человек (79,5%), после окончания колледжей – 1 770 человек (20,5%).

Сегодня доля молодых работников (до 29 лет) на предприятиях Роскосмоса - почти 15%. И она постоянно растет.

Узнать больше и получить более подробную практическую информацию о вузах, готовящих специалистов для космической отрасти читайте в спецпроекте «КП» при поддержке Института развития интернета (ИРИ)

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А как стать настоящим космонавтом и попасть в звездный отряд

- Для того, чтобы пройти отбор в отряд космонавтов нужно иметь высшее образование по инженерным или летным специальностям, - объясняет Дмитрий Шишкин. - Например, сегодня на МКС работает Сергей Рыжиков, который окончили Оренбургское высшее военное авиационное училище летчиков имени И.С. Полбина и Сергей Кудь-Сверчков – выпускник Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана.

Если не секрет, сколько платят тем, кто решил посвятить свою жизнь покорению космоса? Средняя заработная плата ракетно-космической отрасли по итогам 2019 года увеличилась на 4,6% и составила 62,3 тыс. руб в месяц.

Для сравнения: по данным Росстата средняя заработная плата по стране в январе 2020 года составила 46 674 рублей.

Что такое Совет молодых ученых и как еще поддерживают будущих покорителей космоса

- В 2019 году сформирован отраслевой Совет молодых ученых и специалистов Роскосмоса, - продолжает Дмитрий Шишкин. – В его состав вошли тридцать пять молодых ученых и специалистов — представителей организаций Госкорпорации. Они прошли конкурсный отбор и представили экспертной комиссии свои проектные идеи. Среди направлений работы Совета: поиск и поддержка перспективных научно-технических проектов среди молодых ученых и специалистов отрасли, разработка предложений по стимулированию молодых ученых и специалистов, созданию условий для их профессионального роста, популяризация научно-технического творчества среди детей и молодежи.

А еще в последние годы проводится корпоративный Чемпионат ракетно-космической промышленности по сквозным рабочим профессиям по стандартам Ворлдскиллс «Молодые профессионалы РОСКОСМОСА».

Он позволяет поддержать молодых специалистов, талантливых рабочих и, одновременно, повысить квалификацию мастеров производственного обучения на основе лучших практик и методик.

О том, как работают и в каких космических супер-проектах участвуют молодые специалисты, связавшие свою жизнь с космонавтикой, смотрите в видеоролике спецпроекта «Юра, мы гордимся!», подготовленного «Комсомольской правдой» при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Героями видео стали два молодых исследователя – Дмитрий Рачкин, руководитель проекта наноспутников «Ярило» и Илья Рукавишников, он отвечает за медицинское сопровождение космонавтов. Также в нашем видео преподаватели легендарного «ВОЕНМЕХа», выпустившего сразу 6 космонавтов. На собственном примере герои доказывают: космонавтику развивают именно молодые специалисты, для которых не существует невыполнимых задач.

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Весь космос - на одной площадке

Сейчас активно идет строительство комплекса зданий Национального космического центра (НКЦ) в Москве в Филевской пойме, рядом с цехами Космического Центра имени Хруничева. В НКЦ будет создано 20 тысяч новых рабочих мест. Здесь уже в 2023 году должен открыться крупнейший в стране научно-технологический парк с образовательными функциями. В НКЦ будут располагаться базовые кафедры опорных для ракетно-космической отрасли вузов: Московского авиационного института, МГТУ имени Баумана, Физтеха, МГУ и многих других. Создание НКЦ позволит сконцентрировать на одной площадке ведущие организации ракетно-космической промышленности.

Узнать много нового о развитии космической индустрии, о том, какую реальную пользу приносят космические открытия в нашей повседневной жизни, а также проверить свои знания о космосе и космонавтике при помощи квеста вы сможете в рамках спецпроекта «Юра, мы гордимся!»

Три увлекательных теста ищите в официальном сообществе КП в социальной сети ВКонтакте.

Хотите узнать, кого берут в космонавты? Пройдите тест и прокачайте свой шансы лично «бороздить просторы вселенной».

Первый полет Гагарина свершился 60 лет назад. Но до сих пор его подробности захватывают дух! Хотите узнать малоизвестные факты о первом полете человека в космос и проверить, как бы поступили вы на месте Юрия, пройдите тест «Один в космосе – будь, как Юра!».

А пока мы на Земле и празднуем юбилейный День космонавтики, просто представьте, ведь каждый из нас – часть вселенной, космос внутри нас! Просмотрите на завораживающие фото и попробуйте угадать, что перед вами – Россия или космос?

Присоединяйтесь к совместному спецпроекту «Комсомольской правды» и Института развития интернета, читайте материалы, смотрите видео в соцсетях, будет космически интересно!