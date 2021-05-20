Баста о создании Gazfight: «Всё, чем мы занимаемся— это авантюра, но честная»

Василий Вакуленко рассказал о трудностях создания промоутерской организации Фото: Борис КУДРЯВОВ

Василий Вакуленко в своём офисе-студии, комнате в московском клубе Газгольдер. Только что закончилась процедура взвешивания и вместе с тем неделя мероприятий перед боксёрским вечером Gazfight 1. Баста теперь не только рэпер, но и лицензированный боксёрский промоутер. Разрешение на деятельность промоутера Баста получил перед началом процедуры взвешивания из рук генерального секретаря Федерации бокса России Кирилла Щекутьева. Дмитрий Кудрешов, Евгений Романов — участники главного боя вечера на фейс ту фейс, а между ними новое лицо бокс — Баста.

Василий Вакуленко пообщался с корреспондентом kp,ru и рассказал о трудностях создания промоутерской организации, кому и как пришла идея о проведении профессиональных турниров по боксу и будет ли на ринге Gazfight драться Джиган и Александр Емельяненко.

— Василий, мы с вами встречаемся уже после всех обязательных мероприятий, которые были перед вечером бокса. Ожидания с реальностью совпали?

— Конечно, всё прошло удачно. Думаю, мы завтра увидим, каким будет результат. Будет супер.

— Сколько времени прошло от идеи до реализации промоутерской организации и первого шоу.

— Полгода.

— А в чём трудности были?

— Финансовые. Спортсменов, тренеров, профессионалов у нас хватает. Нужно только финансирование, и наш соревновательный дух будет поднят на ещё более высокий уровень. Не то чтобы не могли найти спонсоров, просто, искали. Какие-то спонсоры подходили, какие-то —нет.

— Чем вы в промоушене занимаетесь?

— Организация шоу. Наша команда Газгольдер полностью под ключ организовывала мероприятия. Съёмки, шоу, свет, логистика. Это безумно сложный процесс. Что касается боёв: мы привлекали к работе профессионалов, которые в этом по-настоящему понимают.

— Можно ли говорить, что вы надолго зашли в мир бокса?

— Звучит, как переход в другое измерение. Я надеюсь, мы надолго. И то, чем мы будем заниматься, станет интересной большой историей. У нас хватит и мужества, и самокритики для того, чтобы отойти в сторону, если у нас что-то будет не получаться. Мы не будем делать промоушен ради промоушена. На сегодняшний день уже сделан большой праздник, сделана большая история. На мой взгляд, предстоящее событие должно войти в историю бокса.

— Были ли люди, на которых вы ориентировались в промоутерской деятельности?

— Не было таких людей. Просто талантливые, амбициозные спортсмены.

— Даже на Америку не смотрели?

— Ну как не смотреть на Америку. На США приходится смотреть. Всё лучшее мы использовали. Дело в том, что организация шоу — это то, чем мы занимаемся всю жизнь. Для нас боксёрский турнир с точки зрения организации шоу — вопрос новых технических задач. В целом, понятно, как делать круто. Механизм тот же самый. Всё должно быть видно, слышно, людям должно быть удобно, программа интересной, а шоу-моменты качественными. Человек должен приходить заранее и получать целую гамму эмоций от первого боя до последнего.

— Почему всё-таки бокс?

— Так случилось, честно. Здесь сидел мой тренер (показывает на небольшой диван — прим. ред), на этом велике сидел я (показывает на велотренажер — прим. ред) и мы обсуждали, что можно сделать для бокса. Чем я могу быть полезен, что можно придумать, чтобы было классно. Сначала говорили о маленьком турнирчике, потом всё выросло в то, что есть сейчас. Прямо здесь это всё происходило, я не обманываю. Потом поделился идеей со своими коллегами, они схватились за голову. Но я сказал: «Блин, давайте делать».

— Ну, звучит, как авантюра.

— Авантюра, да. Всё, чем мы занимаемся — это авантюра, но честная авантюра. Непонятно, как это всё происходит, но всё действительно случается. Думаю, что ребята, моя команда, потом на месяц уйдут в отпуск, в загул. Я не представляю, как они это делают. Каждый концерт, каждое мероприятие большое.

— То есть на боксе может и не остановиться? Миксфайт, кулачные бои?

— Конечно-конечно. Если будет интересный концепт в миксфайт, да. Мы уже об этом говорим. Мы выступаем тут с точки зрения работы наших опций и механизмов, которые у нас наработаны для создания крутого настроения. Мы все понимаем, когда смотришь Супербол, не всегда понимаешь, кто там играет. Всем интересно посмотреть, как это будет выглядеть. И я не обезличиваю спортсменов. Просто шоу должно быть сделано на 150%.

— Раз уж вспомнили про кулачные бои: как относитесь к ним и как смотрите на поп-бокс. Готовы с этим связаться?

— К поп-боксу отношусь отрицательно, а к кулачным боям — хорошо. Это реально лютые зарубы, которые чреваты травмами. Люди бьются, демонстрируя свои возможности и мужество. Поп-бокс… Всё равно, что я в ринг выйду. Забавно, это посмотрят, но это нанесёт ущерб боксу. Это не популяризация бокса, скорее, подмена понятий. Если людям нравится поп-бокс, то просто бокс им вряд ли станет интересен. Это шахматная игра, интеллектуально сложный вид спорта. Чтоб в нём разбираться, нужно потратить на это время. Как классическая музыка. Мы сравниваем попсу и классику. Попса легко делается и легко заходит. Но в основе лежит сложная музыкальная конструкция.

— И как вы отреагировали на новость о возможном бое Джигана с Емельяненко?

— Мне кажется, что Джигану будет нелегко. Емеля ему нахлестает чабаков. Но будет круто, если Емеля рухнет. Просто я не знаю, в какой Денис форме. Они по правилам бокса хотят?

— Кажется, да.

— …

— У Джигана же тоже опыт есть.

— Ну он кикбоксёр. Не знаю, по крайней мере, может быть, это будет интересно. Но я на такое точно не соглашусь. Если мне предложат 50 миллионов долларов и скажут: «Толстяк, иди», я готов сразу в нокаут упасть.

— Вернёмся к Gazfight: какие ожидание от главного боя вечера Кудряшов — Романов?

— Никто не знает, что будет. Я слышал кучу прогнозов, и все говорят разное. По ощущениям, всё решится в 3-4 раунде. Но у каждого есть сильная и слабая сторона. Это совпадение противоположностей. Поэтому мы и любим этот вид спорта.

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