Рэпер Баста стал организатором боксерских боев. И рассказал, зачем это ему

Василий Вакуленко, более известный как Баста, кажется, решил строить спортивную империю. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Василий Вакуленко, более известный как Баста, кажется, решил строить спортивную империю. Не так давно рэпер купил футбольный клуб СКА из родного Ростова-на-Дону. А теперь организовал промоутерскую компанию Gazfight. Первый свой вечер бокса Баста собирается провести 21 мая. Все очень серьезно. Центральным боем станет отборочный поединок к титульному бою чемпиона WBC. И объявил обо всем этом Баста в свой день рождения.

"Мне 41 год, и по поводу каждого шага в моей жизни самый популярный вопрос был «Почему?». Начал заниматься музыкой, сразу спросили: почему аккордеон? Когда начал заниматься дзюдо все стали спрашивать - "почему дзюдо?". Когда начал писать рэп, мой папа мне задал вопрос: «Сынок, что случилось? Почему рэп?». Я боксом занимаюсь три года. Потом наступила пандемия и я решил заниматься посерьезнее. И крутя чертов пропеллер на велосипеде, мы с тренером Андреем говорили, что можно сделать для бокса, чтобы этот удивительный вид спорта сделать еще более замечательным. Год обсуждали, как это сделать круто", - заявил Баста.

Афиша действительно для старта очень неплохая. Дмитрия Кудряшов – Евгений Романов, бой в новой официальной весовой категории бриджвейт (до 101,6 кг). Почетным его чемпионом является 6-летний мальчик по имени Бриджер. Он спас сестру от нападения собаки, но пострадал так, что парню пришлось накладывать на лицо 90 швов. Эта история так тронула весь мир, что в честь маленького героя назвали новую весовую категорию в боксе. Первый бой в ее рамках и организовывает Баста.

Команда Басты проводила множество концертов и массовых шоу. И теперь собираются скрестить спорт, а именно боксерские поединки с элементами шоу. Именно поэтому на афише боя значатся не только имена боксеров, но и самого Басты, а так же Matrang, T-Fest и и даже стендап-комика Нурлана Сабурова.

«Дело в том, то Нурлан сам занимается боксом – объяснил Баста. – И очень серьезно. Как-то я позвал его в зал, думал сейчас я покажу кто здесь кто, а в результате мешком оказался я».

Но все время Василий Вакуленко давал понять, что все это серьезно. Что его боксерский промоушен – не игра на пару месяцев. И когда ему предложили организовать фрик-бой Александра Емельяненко с Джиганом, просто взорвался.

«А вы бы взялись проводить такой бой? – резко ответил он на этот вопрос. - Есть много замечательных людей, которые возьмутся за организацию такого шоу ради развлечения, но не я, - заявил Баста. - У меня самого были предложения такого плана, выскочить в ринг, устроить шоу, с учетом того, что мой соперник, при том что я порядочный мешок, упадет. Я сказал нет. Потому что где я, а где профессиональные боксеры. Мне интереснее заниматься чем-то настоящим. И когда был бой Кокляев – Емельяненко, я очень переживал. Прежде всего за бокс».