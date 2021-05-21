Новые фандоматы в Челябинске установила «Пятёрочка»

Вторсырьё теперь можно сдать еще в трех магазинах города по адресам ул. Лесопарковая, 5, ул. Цвиллинга, 83 и ул. Воровского, 32.

«Установка фандоматов в магазинах и на площадках крупных массовых мероприятий, где мы выступаем партнёром, - один из способов создать дополнительные возможности для экологичного образа жизни и формирования полезных «зелёных» привычек у наших гостей, - считает директор макрорегиона «Южный Урал» торговой сети «Пятёрочка» Антон Безрядин. - В поддержку этого направления мы также запустили специальный лендинг eco.5ka.ru, где мы рассказываем, как своими простыми действиями каждый может помочь природе, как правильно утилизировать отходы, чтобы сделать планету чище и снизить нагрузку на экологию. Мы видим, что наши инициативы находят отклик у гостей. Уверен, популяризация таких проектов поможет существенно сократить количество отходов, которые попадают на полигоны».

Проект призван стимулировать ответственное потребление и поощрять стремление гостей магазинов к раздельному сбору мусора. В фандомат можно сдать ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки из-под напитков любых цветов и объёмом до 2 литров. Их позже перевезут на перерабатывающие предприятия и используют для изготовления различных бытовых материалов.

В магазине по адресу ул. Лесопарковая, 5 за каждые 5 единовременно сданных бутылок или банок можно получить 1 купон для обмена на полезный подарок. Это может быть или многоразовая сумка для покупок, или мешочек для овощей и фруктов. Акция проходит до 28 мая, обмен купонов производится по пятницам. Это - дополнительная мотивация для тех, кто задумывается о сохранении природы.

КСТАТИ

Первый фандомат в Челябинске «Пятёрочка» установила в декабре 2020 года в магазине по адресу ул. Доватора, 16. Менее чем за полгода с его помощью было собрано и направлено на переработку более 4000 бутылок и банок. Это - примерно 200 кг пластика и 50 кг алюминия.