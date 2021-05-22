«Мне 38, а биологический возраст - 26»: Биохакер раскрыл секреты здоровья

Биохакинг это не только не ЗОЖ, но даже и не персонализированная медицина в ее классическом понимании Фото: Shutterstock

НЕ ПУТАТЬ С ЗОЖ

- Движение биохакинга зародилось около 10 лет назад, - рассказывает основатель «Лаборатории Биохакинга» Артем Васильев. - Изначально это были «гаражные лаборатории» - люди самостоятельно пытались сделать открытия в биологии и применить их для своего организма. Сейчас это уже мейнстрим. Я бы назвал биохакинг отдельным направлением в биологии, целью которого является продление жизни, улучшение ее качества за счет использования научных знаний и новаций в медицине и биологии.

Дискуссию о биохакинге устроили организаторы просветительского марафона «Новое знание», который проходит по всей России с 20 по 22 мая.

- Уже 7 лет каждый месяц я отправляюсь в лабораторию, сдаю 10-15 пробирок крови и узнаю несколько сотен биологических показателей работы своего организма, - делится личным опытом биохакер Станислав Скакун. Он окончил один из самых престижных российских вузов, МГИМО, сейчас руководит компанией, которая занимается хранением медицинских данных. «Мы создаем IT-медкарту, которая собирает максимум данных о здоровье человека, все его анализы, генетические данные, занятия спортом и другие активности», - поясняет Скакун.

- За прошедшее время было сделано порядка 13 тысяч медицинских измерений моего состояния, - продолжает биохакер. - Так же, как кто-то собирает марки, я коллекционирую полезные методы диагностики. Для меня биохакинг это сочетание трех факторов. Первое: вы делаете объективные измерения своего состояния. То есть ориентируетесь не на то, как вы себя субъективно чувствуете - хорошо или плохо, а на данные анализов или носимых приборов (умные часы и прочие гаджеты). Второе: выбираете только подтвержденные наукой методы, чтобы воздействовать на эти данные. То есть выясняете, как можно изменить свою жизнь, завести полезные конкретно для вас привычки. И третье - вы делаете все это не потому, что уже имеете какое-то тяжелое хроническое заболевание. А чтобы избежать таких болезней, дольше прожить и с лучшим качеством жизни. Причем, речь не обязательно о ЗОЖе - биохакер может, например, поставить перед собой задачу сделать так, чтобы тусить всю ночь и утром хорошо себя чувствовать. Так что я бы не смешивал эти два понятия - биохакинг в отличие от ЗОЖ нацелен на решение конкретных прикладных задач с помощью биологических методов.

Биохакер Станислав Скакун

«МНЕ 38, А БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ - 26»

- Какова сверхзадача вашего эксперимента? Для чего вы вообще этим занимаетесь? - интересуется у биохакера ведущий.

- На самом деле это сложно и дорого, - признается Станислав Скакун, не раскрывая суммы своих трат. - Если бы не имело смысла, я бы точно не стал этим заниматься. У меня есть и сверхзадача, и сиюминутная польза. Все, что я делаю, планирую, исходя из данных медицинских измерений. В каждый момент времени я понимаю состояние любой системы своего организма. Это полезно. Сверхзадача - прожить дольше. Я не ставлю себе конкретную цифру. Хочется прожить столько лет, сколько возможно при современной медицине. Сейчас мне 38. Допустим, я хочу прожить 90 лет. Через 50 лет медицина не может не измениться. Появятся новые возможности для продления жизни. Если они позволят жить уже 400 лет - хорошо. И так далее.

- Это вдохновляющая сверхзадача, а какие промежуточные результаты 7-летнего эксперимента есть у вас уже сейчас?

- Известно, что каждые 7-8 лет у человека удваивается вероятность умереть от естественных причин (главным образом, заболеваний. - Ред.). По сути, это и есть старение: увеличение вероятности умереть с возрастом. Существуют показатели, которые предсказывают рост вероятности умереть (среди самых простых, известных широкому кругу, это уровень глюкозы, холестерина в крови, показатели давления. - Ред.). За прошедшие 7 лет при естественном ходе событий я должен постареть, и это должно найти отражение в данных о состоянии организма, тех или иных параметрах. Исходя из этих показателей, я могу сказать: благодаря биохакингу мой биологический возраст не изменился. Мне как было на уровне 26-28 лет, так и остается сейчас.

При этом внешне я, конечно, не выгляжу на 26 лет. Речь идет именно о возрастных показателях состояния организма, которые характеризуют биологическое старение как увеличение риска умереть.

- А если бы вы не занимались биохакингом эти 7 лет?

- У меня были периоды, когда в течение полугода я переставал что-то делать из подобранных рекомендаций и только измерял свои биопоказатели. Четко видно: они сразу же начинают изменяться и плыть туда, где им положено быть в соответствующем возрасте.

ЛЮБОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ВРЕД

Биохакинг это не только не ЗОЖ, но даже и не персонализированная медицина в ее классическом понимании, говорит Станислав Скакун.

- Биохакер - очень заинтересованный человек, который сам много знает и много делает, а не просто полагается на визиты к врачам и беспрекословное выполнение их рекомендаций, - поясняет он. - В любом случае врач видит вас какое-то короткое время. Никто, кроме вас, не будет заниматься вашим здоровьем и нести за него ответственность. Да, врач, конечно, есть в вашей команде, но на 90% все зависит от вас.

Получается, биохакер сам изучает последние научные открытия, сам выбирает, какие анализы сдавать и что потом делать? Не идет ли тут речь о самодиагностике и самолечении?

- Я стараюсь избегать самодиагностики, - качает головой Скакун. - Моя задача собрать все медицинские данные, задокументировать себя и доказать врачу, что есть те или иные риски на ранней стадии. Есть динамика. Когда ты наблюдаешь за теми или иными показателями годами, ты видишь: что-то меняется. И можно вычислить: скажем, через 5 лет при такой динамике пора будет что-то начинать делать.

При этом важно понимать: любой препарат, любое вмешательство - будь то прием витамина, загар на солнце или занятия спортом - потенциально может принести вред. Нет безопасных интервенций. Нельзя вмешиваться в естественный вход вещей и думать, что нет обратной стороны медали. За все ты всегда чем-то платишь. Но биохакинг - это всегда критическое восприятие всего, что тебе предлагают - наука, медицина, конкретный врач. Да, сейчас есть огромное количество разных чудо-приборов, таблеток, упражнений, которые якобы должны вам помочь. Биохакинг - это скептическое отношение ко всему и тщательное изучение. Защита от рисков - внутри вас, это здравый смысл.

В ТЕМУ

Что будет, если биохакинг станет массовым

- В США есть статистика: 20 с лишним тысяч случаев госпитализаций Скорой помощью ежегодно связаны с самоназначением и бесконтрольным приемом БАДов, - рассказывает Станислав Скакун. - Больше всего пострадавших - от ноотропов (препараты для улучшения работы мозга), различных стимуляторов энергии, бодрости и т. п. и средств для похудения. По оценкам экспертов в эту статистику попадает примерно 1/5 реальных случаев. Так что в американском обществе на самом деле насчитывается около 100 тысяч таких неприятных случаев в год.

Однако биохакинг вряд ли станет массовым, по крайней мере, в скором времени. Поскольку он связан с немалыми финансовыми затратами и усилиями по подготовке к решению проблем, которые могут возникнуть лишь в отдаленном будущем. А большинство людей живет в режиме планирования не дальше ближайшей пятницы, говорит Скакун.

- Если же мир когда-нибудь вдруг весь станет биохакерским, то ничего плохого, думаю, не случится. Пессимисты говорят о проблемах с пенсионной системой, но если люди старше 100 лет будут продолжать отлично себя чувствовать, то просто пенсионный возраст поднимут до 200 лет и все будет хорошо.

КОНКРЕТНО

Что именно делают биохакеры

Участники марафона «Новое знание» на стали приводить примеров конкретных интервенций, вмешательств в свое здоровье. Поскольку настаивают: все очень индивидуально и должно подбираться под конкретного человека после измерения сотен его биологических показателей. Никаких общих рецептов нет.

В целом речь идет о попытках достичь оптимальных для данного человека биопараметров: уровня глюкозы, холестерина, инсулина, показателей сна, дыхания, работы сердца, печени, кишечника и проч. Для этого используют как различные процедуры, виды физнагрузок, так и корректировку питания, прием определенных препаратов, микро- и макроэлементов.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Одновременный прием большого количества препаратов может ускорить старение»

Геронтолог, автор бестселлеров об активном долголетии, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев:

- В среде обеспеченных людей растет запрос на здоровье, профилактику старения. Современная медицина не готова его обеспечить. Поэтому появились биохакеры, энтузиасты, проводящие эксперименты на себе.

Однако биохакер биохакеру рознь. Одно дело, если они экспериментируют с режимом дня, рационом и разрешенными биодобавками. Совсем другое, когда биохакеры назначают сами себе фармакологические препараты без необходимых обследований и консультации врача. Лабораторные исследования на мышах показывают, что одновременный прием многих фармпрепаратов ускоряет старение.

Следить за своим здоровьем, регулярно сдавать клинические анализы, проходить функциональные тесты - безусловно полезно. Так как помогает выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии, когда многие из них еще обратимы. Однако в случае с биохакерами вопрос в том, где они смогут получить профессиональную интерпретацию обследований и квалифицированные назначения. С этим пока что большие проблемы.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Казус Фаге

Несколько лет назад на весь мир прогремела история биохакера Сержа Фаге. 32-летний бизнесмен-айтишник заявил, что потратил $200 тысяч, чтобы «взломать» и усовершенствовать свой организм. Главными целями он называл продление жизни и сохранение молодости. А также «быть более энергичным и волевым человеком, реже впадать в меланхолию и быть достаточно самоуверенным, чтобы спокойно знакомиться с красивой девушкой в очереди в супермаркете». Серж рассказывал о применении довольно экстремальных методов, которые критиковали многие врачи. Так, ежедневно, по его словам, Фаге принимает около десятка различных препаратов, включая антидепрессанты, практикует 24-часовое голодание.

После громких выступлений, в том числе перед коллегами-бизнесменами в Кремниевой долине (США) в 2018 г., Фаге перестал быть публичной персоной и делиться результатами своих экспериментов.