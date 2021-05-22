Воспоминаниями о Михаиле Ивановиче поделилась его коллега и ученица Марина Смирнова, филолог, президент фонда "Живая Классика" Фото: Личный архив

На 75 году ушел из жизни Михаил Лазарев, изобретатель, бизнесмен, просветитель и визионер. Для коллег по бизнесу он больше известен своими успехами в области медицины. Лазарев создал витамины "Алфавит" и основал фармацевтическую компанию "Аквион". Но главным детищем его жизни была школа дистанционного образования. За двадцать лет до пандемии понял перспективы дистанционного образования и основал первую в нашей стране онлайн-школу "ИнтернетУрок".

Воспоминаниями о Михаиле Ивановиче поделилась его коллега и ученица Марина Смирнова, филолог, президент фонда "Живая Классика".

Я познакомилась с Михаилом Ивановичем Лазаревым в бизнес-клубе. Увидела группу людей в строгих черных костюмах, над которыми седой головой с немного восточными чертами лица возвышался Михаил Иванович. Это было похоже на разговор повзрослевших учеников с учителем. Я подошла ближе и удивилась. Говорили о рассказе Толстого «После бала». В голосе высокого человека слышалось упоение, какое бывает тогда, когда только что к тебе пришла гениальная мысль, та самая "эврика", которой очень хочется поделиться. Люди в костюмах слушали с интересом, но отводили глаза, когда он обращался к ним с вопросами.

На 75 году ушел из жизни Михаил Лазарев, изобретатель, бизнесмен, просветитель и визионер Фото: Личный архив

В какой-то момент он спросил что-то у меня и удивился ответу. Я окончила филфак и помнила рассказ «После бала» очень хорошо.

Михаил Иванович стал моим наставником. Учителем. Как это бывает в суфизме и в бизнесе.

У меня были собственные образовательные и литературные проекты. Еще до встречи с Лазаревым я думала о том, что мне необходим человек, способный направлять меня, когда я попадала в профессиональные и жизненные тупики.

Не знаю, сколько человек из тысячи согласилось бы на такую безвозмездную и времязатратную помощь. А Михаил Иванович согласился – и отнесся к этой роли с максимально возможной отдачей: не от избытка свободного времени, не от одиночества (у него была большая семья, ребенок и огромное количество друзей и знакомых вокруг), а от душевной щедрости.

Уже позже я узнала, что мой учитель - кандидат физико-математических наук, автор научных трудов, запатентованных изобретений и открытий. Он занимался предпринимательством в области высоких технологий, но главным детищем, в которое вкладывал собственные накопления, считал онлайн-школу "ИнтернетУрок".

В основе школы Лазарева лежал принцип увлеченности Фото: Личный Архив

"Успех предпринимателя заключается в способности предвидеть", - говорил Лазарев.

Необходимость дистанционного обучения, способного дополнить или даже заменить офлайн-школу, все поняли в прошлом году, когда грянула пандемия. А ему стало очевидно это еще в начале 2000-х.

В основе школы Лазарева лежал принцип увлеченности. Хочет ребенок неделю заниматься биологией — пусть занимается и не отрывается на другие предметы. Михаил Иванович и сам был увлеченным человеком – в 70 лет, например, занялся литературоведением. Он любил рассматривать явления буквально «под лупой» и я помню, как однажды он ошарашил своих гостей, предложив поговорить о зависти. У него уже были собственные мысли по этому поводу, и он хотел "доразмять" тему. В «разминании» ему помогали писатели-классики – из таких размышлений рождались видеоуроки и статьи.

В разработке образовательных курсов "ИнтернетУрока" он участвовал лично, а однажды попросил меня пройти интернет-курс по физике.

- Но я же филолог, что я там пойму? - удивилась я.

Но в этом и был его принцип. Постоянно думая о том, как просто и доступно объяснить сложные знания, он проверял уроки по физике на филологах, а уроки литературы - на математиках.

"Интернет-урок" не планировался как бизнес проект: в школе не было ни одной платной опции и все осуществлялось на собственные средства Лазарева.

- Для кого вы это делаете? - удивлялись коллеги-бизнесмены.

- Для Ули, - отвечал Михаил Иванович. Но "Уля" для него была не только маленькая дочь. Уля масштабировалась до класса, класс - до города, город - до целой страны.

Чему он научил меня? Тому, любовь – это минимальное общество. Тому, что некоторые вопросы существуют не для ответа, а для размышления. И, самое главное, тому, что в своей жизни человек должен создать нечто, что будет больше его собственной личности.

Он оставался исследователем до конца. Осознав, что болен смертельной и редкой болезнью, свой уход Михаил Иванович тоже превратил в исследование.

СПРАВКА КП

На сегодняшний день ИнтернетУрок – полноценная школа, выдающая диплом государственного образца, библиотека портала насчитывает около 5000 уроков. На сайте нет рекламы. В школе в год обучается 17,5 тысяч человек, на платформе зарегистрировано 4 миллиона человек. География проекта охватывает более 90 стран.