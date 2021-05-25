«Пятёрочка» построит воркаут-площадки в трёх регионах

Локации будут определены по итогам корпоративных соревнований, в которых в этом году в онлайн формате смогут также принять участие все желающие и повлиять на результат.

В корпоративной спартакиаде «Турбостарты» соревнуются десять команд из числа сотрудников «Пятёрочки», каждая из которых представляет свой макрорегион. Они состязаются сразу в шести основных видах спорта: мини-футбол, волейбол, кроссфит, легкоатлетическая эстафета, спортивный квиз и быстрые шахматы. Дополнительно в этом году в рамках «Турбостартов» запущен челлендж по приседаниям, в которой помимо самих команд могут принять участие и абсолютно все желающие – в онлайн формате. Для этого необходимо снять одно или несколько видео с приседаниями хронометражом от 15 секунд до 15 минут и опубликовать его до 1 августа 2021 года включительно в своём аккаунте в социальной сети Instagram, ВКонтакте или TikTok. Под видео обязательно нужно разместить хештег с названием своего города - #названиегорода_турборекорд (например, #Краснодар_турборекорд). Каждое сделанное приседание онлайн-участников принесёт команде макрорегиона, к которому относится город, один дополнительный балл. Таким образом, каждый может внести вклад в победу команды своего региона и способствовать тому, чтобы новая спортивная площадка появилась именно в его регионе. Специальная комиссия будет оценивать онлайн-участников и фиксировать результат.

Результаты общего зачёта по всем видам спорта будут объявлены на гранд-финале «Турбостартов» 7 августа. В трёх лучших макрорегионах, которые станут победителями соревнований, в качестве награды «Пятёрочка» построит площадки для занятий спортом, которые будут доступны всем жителям.

Каждую из спортивных дисциплин курируют известные спортсмены – фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова, легкоатлет, олимпийский чемпион, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы Юрий Борзаковский, лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков, а также телеведущий и спортивный комментатор Павел Занозин.

«Забота о сообществе – одна из ценностей нашего бренда, и в рамках этого направления мы системно реализуем несколько больших программ. Так, проект «Турбостарты», который мы запустили внутри компании для своих сотрудников, за несколько лет вырос, масштабировался, и теперь с его помощью мы привлекаем к спорту и здоровому образу жизни не только сотрудников, но и внешнюю аудиторию, для которой делаем отдельные активности, совмещая формат корпоративных соревнований и волонтёрства. Параллельно с основными спортивными состязаниями сотрудников «Пятёрочки» жители города могут поучаствовать в спортивном челлендже, который повлияет на финальный выбор региона, где будут построены доступные для всех воркаут-площадки», – рассказала директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лариса Бодягина.

«Очень здорово, что современный российский бизнес стремится не просто зарабатывать деньги, но и делать свой вклад в жизнь окружающих людей, нашего общества. Это очень хорошая тенденция. Поэтому с радостью поддерживаю проект «Пятёрочки» - он про то, как бренды осознают значимость социальной ответственности и активно внедряют её в свою деятельность. Условия участия очень простые, любой желающий может присоединиться и в буквальном смысле «наприседать» новую площадку для занятий спортом в своём городе», – прокомментировала российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Турбостарты» призваны популяризировать здоровый образ жизни и создать условия для регулярных занятий спортом персонала компании и приобщению их к ЗОЖ. Спартакиаду проводят в компании более семи лет, в прошлом году в ней приняли участие более 23 тысяч сотрудников торговой сети со всей страны. Следить за актуальной информацией о ходе соревнований можно на сайте турбостарты.рф.