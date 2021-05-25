«Футболисту платят столько, насколько его уважают»: агент Алексей Сафонов — о Мухине и Заболотном в ЦСКА и выкупе Мозеса

Заболотный хочет доказать, что он классный игрок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Летнее трансферное окно в России ещё не успело открыться, а первые искры уже полетели. Судя по прогнозам экспертов и футбольных агентов, предстоящий период переходов обещает стать самым громким в постковидной эпохе. Ключевым фактором станет выступление футболистов на Евро-2020. Нередко Чемпионат Европы становился витриной и трамплином для игроков. Впрочем, некоторые футболисты уже сейчас поменяли эмблему клуба на игровой футболке.

Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов рассказал корреспонденту «Комсомолки» о самых громких слухах и уже состоявшихся переходах этого лета. Футболисты сборной России Максим Мухин и Антон Заболотный усилят ЦСКА, «Спартак» выкупает контракт Мозеса у «Челси», а Виктор Гончаренко, похоже, воссоединится с Саломоном Рондоном.

Максим Мухин: из «Локомотива» в ЦСКА

Мухин стал одним из главных открытий прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги, а теперь может стать заметной фигурой трансферного окна. Член совета директоров «Локо» Валерий Филатов уже объявил о том, что молодой опорник переходит в ЦСКА. Алексей Сафонов рассказал, кто выиграет от этого трансфера.

Мухин стал одним из главных открытий прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Он уже игрок ЦСКА. Думаю, там у него будет длинный контракт. Парень говорит, что с его агентом руководство «Локо» не захотело работать, не нашли общий язык. Считаю, что Мухин и его агент правильно поступили. Не договорились по зарплате, но я всегда говорил, что футболисту платят столько, насколько его уважают. Наверное, новое руководство «Локомотива» посчитало, что он им не очень нужен. Хотя, по отборам Мухин один из лучших сейчас в России. Думаю, он сразу заиграет в ЦСКА. У нас есть много клубов, которые ждут пока седина у игрока появится. Но тот же Захарян с Тюкавиным играют за «Динамо», и ничего. Видно, что в ЦСКА Максиму пообещали постоянную игровую практику. Взяли перспективного футболиста, а каждому овощу своё время. Парень ушёл в команду, где который год всё стабильно. А в «Локомотиве» даже не знают, на каком стадионе они будут играть. Да, «Локомотив» выступит в Лиге Европы. Но они там что, фурор произведут?

Антон Заболотный: из «Сочи» в ЦСКА

Во многом благодаря усилиям Антона Заболотного «Сочи» впервые в своей истории вышел в еврокубки. Сам форвард провёл лучший сезон в своей профессиональной карьере по системе гол+пас, набрав 13 очков. Нападающий сборной России удостоился приглашения в ЦСКА, а о его уже состоявшемся переходе сообщил владелец «Сочи» Борис Ротенберг.

— Он ушёл свободным агентом. Начнём с того, что Антон — воспитанник ЦСКА. Под игровую модель, которую ставит Олич, он подходит. Он моложе не становится, а заплатили больше, чем в «Сочи». Если ему в ЦСКА предлагают зарплату в два раза больше, зачем ему оставаться? И кто уверен, что проект «Сочи» завтра не закроется? ЦСКА стабильнее, тем более он их воспитанник. Заболотный хочет вернуться и доказать, что он классный игрок. Черновая работа, которую он делает в матчах, «армейцев» устраивает. Многие этого не видят. Он прессингует много, смещается к центру поля. Я был недавно в ЦСКА по своим вопросам, они очень довольны, что его приобрели. Поверьте, это дорогого стоит. На него рассчитывают, — рассказал агент Сафонов корреспонденту kp.ru.

Виктор Мозес: из «Челси» в «Спартак» (выкуп контракта)

Латераль Мозес идеально вписался в схему Тедеско и стал одним из лучших футболистов «Спартака» в минувшем сезоне. А его гол «Ахмату» в последнем туре РПЛ вывел красно-белых в Лигу чемпионов. Арендное соглашение Мозеса подошло к концу. Теперь «Спартак» выкупает контракт нигерийца у «Челси».

— Давайте называть вещи своими именами, у Мозеса в контракте был прописан выкуп. В «Спартаке» сейчас договорились разбить сумму выкупа на три года. За это надо сказать слова благодарности менеджменту клуба. Они не могли его не оставить. Игрок неплохой, так и так должны были его выкупать. Победа это или нет? Просто разбили выплату на три части. Не знаю финансовых условий «Спартака». Если он будет и дальше играть ведущую роль, значит — победа. А если будет мешком? В «Спартаке» деньги заплатили, зарплата, наверное, больше, всё здорово. Можно отдыхать. У меня о нём двоякое мнение. Я не считаю его великим, но это моё мнение, — сказал Алексей Сафонов.

Латераль Мозес идеально вписался в схему Тедеско и стал одним из лучших футболистов «Спартака» в минувшем сезоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Саломон Рондон: из «Далянь Про» транзитом через ЦСКА в «Краснодар»

Хороший знакомый болельщиков «Зенита» и «Рубина» Саломон Рондон этой зимой на правах аренды перешёл в ЦСКА. Правда, «армейцам» Рондон помог не сильно. В итоге красно-синие остались без еврокубков впервые за 20 лет, а самой проблемной зоной стала считаться линия нападения. Но у Рондона появился шанс перебраться к бывшему тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко в «Краснодар».

Саломон Рондон этой зимой на правах аренды перешёл в ЦСКА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Я тоже слышал об этом. На мой взгляд, этот вопрос вообще без проблем решат. Если он Гончаренко нравится, в чём проблемы? Статистика-то нормальная. Да, какие-то шероховатости есть. Но он не слабее Берга. Тем более Гончаренко в него верит, если зовёт к себе. Если он в него верит, значит Рондон будет играть. Рондон и Заболотный разноплановые игроки. Саломон — игрок штрафной, назад не побежит. А потом, в футболе есть такое понятие: где бабки, там и родина. Ему глубоко за 30. Если платят, надо идти. Ещё выбирать ему? Помимо всего прочего, это и финансовый вопрос, — заявил агент.