Проверяем нормативы: два базовых анализа для мужского здоровья

Фото: Shutterstock

Причины не ходить ко врачу находятся всегда, но ровно до того момента, когда начинаются реальные проблемы, особенно по «мужской» части. Расскажем, как проверить свое здоровье с помощью всего двух анализов: тестостерон и простатический специфический антиген.

Тестостерон

Часто тестостерон называют «мужским» гормоном. Это не совсем правда – он вырабатывается и у женщин, но в меньшем количестве. Тестостерон влияет на развитие мышц и костей, а также может существенно менять настроение.

Нормальная эрекция – одна из заслуг тестостерона: доказано, что он способствует нормальному наполнению сосудов полового члена кровью.

Его функции не ограничиваются поддержанием либидо и потенции. Тестостерон иногда называют «гормоном успешности» или «гормоном мужского успеха» – его высокий уровень может повышать желание брать инициативу в свои руки, подчинять своей воле других, решительно выражать свое мнение.

Известно, что уровень тестостерона начинает падать примерно с 30-летнего возраста каждый год на 1-2%. Кроме того, с годами в крови возрастает количество белка, связывающего половые гормоны – это еще больше снижает количество биологически активного тестостерона.

Болезни и образ жизни также способны снижать уровень тестостерона, в дополнение к возрасту. Сюда входят ожирение, алкоголизм, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертония.

Это не болезни отдельных людей – по данным Росстата, избыточным весом страдают трое из пяти россиян старше 18 лет. В свою очередь, Минздрав РФ сообщает, что сердечно-сосудистые заболевания, риски которых часто формируются еще в молодости – главная причина смерти пожилых людей в России.

Уровень тестостерона в организме может стать для мужчины как показателем начала возрастных изменений внутри организма, так и индикатором проблем со здоровьем.

Простатический специфический антиген

Рак простаты находится на втором месте среди причин смерти мужчин от злокачественных новообразований. Он встречается у каждого шестого мужчины после 60 лет. К счастью, обнаружить болезнь на ранней стадий помогает простатический специфический антиген, или ПСА.

Это вещество – один из онкомаркеров: при раке простаты уровень ПСА в крови может повышаться. Кроме того, некоторое увеличение ПСА нередко наблюдается при аденоме предстательной железы и простатите – в этом случае понадобится дополнительно узнать ПСА свободный и соотношение ПСА общий/ПСА свободный.

Анализ на этот антиген стоит ежегодно сдавать каждому мужчине по достижении 50-летнего возраста, даже если проблем со здоровьем нет. Начинать профилактику нужно на 10 лет раньше, если рак простаты был у родственника по мужской линии.

Где сдать анализы

Лаборатория «Гемотест» объединила анализы на тестостерон и ПСА в единый комплекс «Мужская уверенность». Исследование можно пройти как в отделении, так и дома – в некоторых городах присутствия «Гемотеста» действует услуга «выездная медсестра».

Результат анализа можно узнать всего через один день – он придет на почту и отобразится в личном кабинете, а врачи-консультанты по телефону бесплатно помогут «расшифровать» полученные показатели.

Правила подготовки, адреса отделений и стоимость комплекса можно узнать на официальном сайте Лаборатории «Гемотест».