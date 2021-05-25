Точка сборки евразийского пространства

Борис Ельцин и Нурсултан Назарбаев подписывают в Москве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 25 мая 1992 года. Фото пресс-службы посольства РК в РФ kazembassy.ru

25 мая 1992 года главы Российской Федерации и Республики Казахстан подписали Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В преамбуле к историческому документу говорится, что он стал плодом прочных связей между двумя странами, а укрепление дружественных отношений, добрососедства, сотрудничества и взаимопомощи между Россией и Казахстаном «отвечает коренным национальным интересам народов обоих государств, служит делу мира и безопасности».

Договор вступил в силу 9 октября 1992 года, его копию можно увидеть среди экспонатов Музея российско-казахстанских отношений при Посольстве республики в Москве, распахнувшего двери в 2017 году в канун 25-летия установления дипломатических связей.

Этот договор стал правовой основой для нескольких сотен соглашений, названия которых говорят сами за себя, например, Декларация о вечной дружбе и союзничестве (1998) или Договор между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (2013).

Ключевые экономические партнёры

Дипломатический тандем Россия–Казахстан стал фундаментом для нескольких базовых международных альянсов на постсоветской территории, ценных, как минимум, тем, что их появление частично сбалансировало разрушительные центробежные тренды на территории бывшего Советского Союза.

В 2010 году был создан Таможенный союз, объединивший Россию, Казахстан и Беларусь. 1 января 2012 года учреждено Единое экономическое пространство, придавшее дополнительный импульс интеграционным процессам. 29 мая 2014 года по инициативе Нурсултана Назарбаева в Астане был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Первый президент Казахстана стал также одним из отцов-основателей Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющей Россию, Казахстан, Армению, Беларусь, Киргизстан и Таджикистан.

В 2019 году президентом Казахстана был избран экс-министр иностранных дел страны, выпускник Московского государственного института международных отношений Касым-Жомарт Токаев, которого тепло поздравил Владимир Путин. Именно Москва, город студенческой юности Токаева, стала первой зарубежной столицей, которую он посетил в качестве президента в апреле 2019 года.

На той первой встрече с Владимиром Путиным президент Казахстана отметил высокий уровень сотрудничества между странами. «Если сравнить сотрудничество и отношения между США и Канадой и отношения между Казахстаном и Россией, то отношения у нас гораздо более доверительные, что само по себе абсолютно естественно, но впереди ещё большая работа», – сказал тогда Касым-Жомарт Токаев.

«Россией и Казахстаном накоплен большой опыт взаимодействия в разных областях. Договорно-правовая база включает свыше 450 межгосударственных и межправительственных документов. Это прочный фундамент, который позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее, строить планы для движения вперед, расширяя сотрудничество в самых разных сферах», – сказал президент России и выразил искреннюю благодарность главе Казахстана за то, что свой первый официальный зарубежный визит он нанёс в Российскую Федерацию.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Казахстан являются ключевыми экономическими партнёрами, чей двусторонний товарооборот растёт устойчивыми темпами. Через Россию проходит основной транзит казахстанской нефти на внешние рынки, а по территории Казахстана российская нефть поставляется в Китай.

В 2020 году товарооборот между странами составил более 17 млрд долларов.

Россия экспортирует машинное оборудование, автозапчасти, древесину, Казахстан – минералы, металлы, товары машиностроительной отрасли, химическую продукцию, продовольственные и сельскохозяйственные товары, текстиль.

Россия – ключевой внешнеторговый партнёр Казахстана, она обеспечивает десятую часть всех экспортных поставок, треть импорта и пятую часть всей внешней торговли РК. В 2020-м, несмотря на глобальную инвестиционную паузу, валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан за девять месяцев составил 12,6 млрд долларов, около 1 миллиарда из которых – российские инвестиции.

В Казахстане работает порядка 11 тыс. предприятий и реализуются более 100 инвестиционных проектов с российским участием. В свою очередь казахстанские инвесторы активно работают в России. Так, например, в Башкортостане они ведут работу по запуску производства полипропиленовой нити и полиэтиленовой сетки на территории особой экономической зоны «Алга» с объёмом инвестиций 1,4 млрд рублей.

«Высоко ценим достигнутый уровень доверия»

Живущие в «разных квартирах» на протяжении трёх десятилетий народы России и Казахстана остаются вместе и в горе, и в радости.

11 мая, когда Россию потрясли выстрелы маньяка в казанской школе, унесшие 9 жизней, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев выразил Владимиру Путину соболезнования. «С глубоким прискорбием воспринял печальное известие о гибели детей и взрослых в результате трагедии, произошедшей в школе № 175 города Казани. Разделяя боль утраты, выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям», - говорилось в телеграмме.

В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев также направил президенту России телеграмму. «В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие», – говорится в послании президента Казахстана.

В прошлом году, в разгар пандемии, более 20 московских врачей побывали в Алматы, ещё 15 высадились в Северо-Казахстанской области, 8 – в Атырауской, 15 инфекционистов из Татарстана работали в Восточно-Казахстанской области, 4 медика – в Жамбыльской. В свою очередь в Москве побывала делегация медиков из Алматы, они делились профессиональными ноу-хау с российскими коллегами.

Можно добавить, что молодёжь Казахстана является самым крупным контингентом иностранных студентов дневных отделений российских ВУЗов. В России учится около 70 тысяч молодых казахстанцев. Когда отступит пандемия, они вернутся в аудитории.

В феврале 2020 года Посольство Республики Казахстан в России возглавил Ермек Кошербаев. На церемонии вручения верительных грамот президент России Владимир Путин отметил высокий доверительный уровень отношений двух стран.

«Отношения России и Казахстана – это пример надёжного стратегического партнёрства и союзничества, двустороннее взаимодействие опирается на прочные исторические, культурные и духовные узы между нашими народами. Высоко ценим достигнутый уровень доверия и взаимодействия с руководством Казахстана. В прошлом году мы провели 9 встреч с президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, и, конечно же, поддерживаем самый плотный контакт с нашим добрым другом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым», – заключил Владимир Путин.

Доктор политических наук, профессор Высшей школы экономики, научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев отмечает, что Казахстан – не просто член Евразийского экономического союза, а инициатор создания организации. А ещё шире – инициатором евразийской интеграции выступил Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Кроме того, Казахстан входит в ОДКБ. Во взаимоотношениях республики с Россией имеет значение и огромная общая граница общей протяжённостью более 7,5 тысяч километров. В Казахстане проживают около 4 млн этнических русских, а в России – около 1 млн казахов.

«Важны также культурные факторы, в Казахстане достаточно высока роль русского языка, это позволяет двум странам вести активное культурное и экономическое сотрудничество. Не менее важны тесные приграничные связи, связи между регионами двух государств, тесные связи в сфере образования. Можно утверждать, что Россия и Казахстан взаимодействуют на уровне того, что сегодня называют «глубинными государствами»: это и народная дипломатия, и связи между структурами разных уровней, т.е. не только дружба президентов, а отношения на многих и многих структурных уровнях», – считает профессор Казанцев.

Кстати, по данным Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Казахстан был признан третьим по популярности туристическим направлением в России. До пандемии ежегодно республику посещали более 1,7 миллиона российских туристов.