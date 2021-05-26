Евгений Романов рассказал о победе над Кудряшовым и возможном титуле чемпиона мира WBC

Боксер Евгений Романов (справа) одержал победу во время боя с Дмитрием Кудряшовым на вечере бокса Gazfight Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Евгений Романов стал чемпионом WBC Silver в первом в истории бою новой весовой категории бриджетвейт (до 101,6 кг). 12 раундов превосходства обернулись победой Романова единогласным решением судей над Дмитрием Кудряшовым на первом вечере бокса промоутерской компании Gazfight, которую организовал рэпер Баста. А после Евгений дал эксклюзивное интервью «КП», в котором рассказал:

- о состоянии после тяжёлого поединка

- почему дело не закончилось нокаутом

- о трештоке перед боем

- о том, с кем хотел бы сразиться за титул чемпиона мира

— Евгений, как чувствуете себя после боя?

— Я полностью не восстановился, но на данный момент чувствую себя удовлетворительно, — это по физическому состоянию. А эмоции и настроение — отлично. Огромная радость от проделанной работы и от того, что смог воплотить свои желания в результат. В целом, доволен своей работой.

— Вы бились в первом шоу Басты. Как вам организация? Смог Василий Вакуленко стать на один вечер промоутером?

— Я, к сожалению, не могу оценить шоу. Просто не видел его. Всё время находился в раздевалке: разминался, готовился к бою. Про отношение к спортсменам могу лишь сказать про себя. Первые впечатления только положительные. Люди стараются. После своей победы я поздравил Басту и организацию Gazfight с первым турниром. По мне, всё чётко и профессионально.

— По бою с Кудряшовым: можно ли говорить, что вы полностью осуществили намеченный на бой план?

— Конечно, да. В полной мере я его реализовал.

— Кажется, вы владели инициативой на протяжении всего поединка.

— Со стороны виднее. Но я ощущал по бою, что полностью контролирую ситуацию. Бой шёл под мою диктовку. Все это благодаря слаженной работе моей команды. Мне оставалось только слушать и выполнять установки тренерского штаба в перерывах между раундами.

— Почему не закончили бой досрочно? Уже после 4-5 раунда казалось, что всё может кончиться раньше двенадцати раундов.

— План на бой подразумевал боксировать все 12 раундов и ни в коем случае не заряжаться на сильный удар и нокаут. Просто боксировать, расслаблено, не закрепощаясь. Не нужно было тратить силы, вкладываясь в силовые удары. Просто наслаждался работой и старался показать красоту бокса. Главное, не зацикливаться на нокаут. Когда ты боксируешь, нокаутирующий удар приходит сам в нужный момент. Но этот удар должен быть неожиданным, практически невидимым. В этот раз не сложилось. Может, из-за того, что руки болели, и я не вкладывался достаточно. А может, Дмитрий все мои удары видел, принимал и держал. Был готов к этому.

— Спортивный директор Gazfight Алексей Титов сказал, что вы перестали бить правой после восьмого раунда из-за возможной травмы. Действительно что-то с рукой?

— До боя у меня уже была микротравма. Даже на лапах, когда точно попадал, были болевые ощущения в правой руке. Перчатки, которые использовались в этом бою, отвратительные. И это мнение всей команды. При том, что мы в первый раз использовали этот бренд, и тейп был основательный. И все-таки перчатки после окончания боя просто развалились на глазах. Думаю, что неудовлетворительное качество тоже сыграло свою роль в травматизме рук в бою. Я много бил и попадал, и это усугубило травму. Распухшие руки были, все в гематомах. Думали, там вообще перелом. Левая тоже болела, но правая — больше. Хорошо, что опасения не подтвердились, — перелома нет. Реабилитация перелома — длительный процесс. Рад, что он не подтвердился.

— Кудряшов вообще какие-то проблемы доставил?

— Никаких трудностей. Всё было ожидаемо. Даже ждал от Кудряшова большей активности и агрессивного ведения боя. Но получилось по-другому. Я получил рассечение в 12-м раунде. Не понял, от удара головой или чистого удара, но кровь пошла, когда я потёр бровь перчаткой. И был один удар на грани запрещённого. Почти по почкам. Но в бою бывает такое. Не думаю, что это было сделано Дмитрием умышленно. Можно сказать, это и стало сюрпризом.

— Дмитрий до боя говорил, что не уважает вас. Задело?

— Нет, абсолютно. Мне всё равно, что он говорил. Я на это внимание не обращаю.

— Как вам кажется, изменил ли он своё мнение после боя?

— Мне всё равно.

— Что теперь будет с его карьерой? Четвёртое поражение подряд.

— Мне вообще пофиг. Это его проблемы.

— Вы стали обязательным претендентом на титул чемпиона мира. Волнительно?

— Ожидаемо. Хотел этого, ждал и добился. Это была моя цель.

— С кем хотелось бы драться за титул?

— Неважно. Если пояс будет вакантным, и придётся сражаться за него, всё равно. Если мы говорим про пару Оскар Ривас — Брайант Дженнингс, то предпочтительнее сразиться с американцем Дженнингсом в Америке. Тем более у нас был подписан контракт. По определённым причинам этот бой сорвался. Не по моей вине.

— Где и когда может состоятся поединок за чемпионство мира?

— Сейчас никто вам не даст ответ на этот вопрос. Даже при подписанных контрактах всё переносится и отменяется. А сейчас в условиях ситуации, которая происходит в мире, и создании новой весовой категории, три раза менялись планы у первых трёх позиций рейтинга. Говорить о чемпионском бое, где и когда он состоится, — только предполагать. Всё под большим вопросом.

— Есть ли у вас долгосрочные планы? Может, абсолютное чемпионство или ещё один титул в другой весовой?

— Основная цель — звание чемпиона мира и обладание полноценным титулом. Далее — абсолютное чемпионство. Но для этого надо, чтоб другие организации приняли эту весовую категорию. Пока об этом говорить преждевременно. Бриджетвейт граничит с супертяжелым весом, я могу легко вернуться и в этот дивизион. Мы с командой рассматриваем разные варианты развития событий. Этот год обещает быть очень интересным!

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