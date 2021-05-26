Первая соцсеть с голосовым управлением — в приложении VK появилась Маруся

Всего одной командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей

Впервые в истории социальных сетей ВКонтакте добавила в приложение голосового помощника. С Марусей многие сервисы VK становятся доступнее и удобнее: например, всего одной командой можно включить любимую песню, подкаст, найти пользователя или сообщество, позвонить кому-то из друзей.

Голосовой помощник Маруся становится одним из важных объединяющих элементов всей экосистемы VK. Наравне с единой учётной записью VK Connect, платёжным сервисом VK Pay и подпиской VK Combo Маруся обеспечит бесшовный пользовательский опыт и улучшит навигацию по разным проектам экосистемы.

Маруся помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему: читать Почту, рассказывать свежие новости или прогноз погоды, заказывать еду или такси. Также у Маруси есть и собственные навыки — она умеет отвечать на вопросы обо всём на свете, ставить напоминания и записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку под настроение, искать рецепты и просто болтать с пользователем.

ВКонтакте Марусю можно найти во вкладке «Сервисы». Чтобы начать диалог, достаточно кликнуть по иконке голосового помощника. Со временем набор навыков Маруси будет увеличиваться.

Голосовые технологии расширяют возможности привычных интерфейсов мобильных приложений. Есть много ситуаций у пользователя, в которых неудобно смотреть в экран или надо быстро получить ответ на вопрос. Он может ехать за рулём, готовить, идти по улице или нести на руках ребёнка. Быстрота и удобство требуют развития технологий в понимании пользовательской речи, смысла и контекста, а также подготовке правильных ответов сервисами.

Также любой пользователь или компания могут создавать навыки для Маруси, в том числе и для использования в приложении ВКонтакте. Например, владельцы бизнеса могут обучить голосового помощника заказывать товары из своих магазинов VK.

Анна Артамонова, вице-президент по экосистемным продуктам:

«Интеграция голосового помощника — важный стратегический шаг в развитии экосистемы VK: мы делаем её доступнее и функциональнее для пользователей. Благодаря голосовым технологиям людям будет удобнее открывать потенциал экосистемы, а общение с Марусей сделает этот опыт более персональным. Маруся будет развиваться, предлагая всё больше возможностей».

Маруся станет доступна всем пользователям VK в течение дня.

Экосистема VK помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Каждый день сервисами, входящими в неё, пользуются более 90% аудитории рунета. В экосистеме можно общаться (в Одноклассниках, ВКонтакте, в мессенджерах и Почте Mail.ru), играть (с MY.GAMES), продавать и приобретать товары и услуги, искать работу и сотрудников (на Юле и в VK Работе), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, Самокате и Кухне на районе), находить такси, авто или самокат для поездок по городу (через Ситимобил и Ситидрайв), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач.

Единая учётная запись VK Connect обеспечит доступ ко всем сервисам экосистемы VK. Пользователи уже могут платить и зарабатывать кешбэк с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo и пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps.

Голосовой помощник Маруся уже доступен в отдельном приложении для Android и iOS, в умной колонке Капсула, в суперприложении Почта Mail.ru, браузере Atom и в устройствах партнёров.

Ранее ВКонтакте усовершенствовала технологию распознавания голосовых сообщений во встроенном мессенджере, а также анонсировала бесплатные групповые видеозвонки на 2 048 человек.