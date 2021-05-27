«Они везде, от них нет спасения»: Австралия переживает невиданное нашествие мышей

Природные катаклизмы и снижение числа естественных врагов мышей позволили грызунам расплодиться до неимоверного количества Фото: REUTERS

На смену наводнениям, засухе и пожарам на Австралию обрушилась новая напасть – нашествие полчищ мышей.

Фермеры бьют тревогу: их надежды на богатый урожай в этом году могут быть в буквальном смысле похоронены под шевелящейся серой массой.

Природные катаклизмы и снижение числа естественных врагов мышей позволили грызунам расплодиться до неимоверного количества – в австралийском штате Новый Южный Уэльс нашествие приобрело черты катастрофы.

«Они буквально везде, земля шевелится под ногами. Они уничтожают все на своем пути – зерно, сено, портят технику. Мы не можем с эти справиться», – рассказывают австралийские фермеры.

По мнению ученых, для того, чтобы экосистема восстановилась, нужно время, а мыши, одна самка которых способна за сезон принести полтысячи детенышей, пользуются возможностью и занимают природные ниши.

Фермеры тратят на борьбу с грызунами огромные деньги, но справиться с нашествием им не под силу. Власти страны выделили фермерам 50 миллионов австралийских долларов (примерно, 2,86 миллиарда рублей), но эксперты называют эту помощь запоздалой и явно недостаточной.

Экологи полагают, что похолодание сдержит темпы размножения вредных грызунов, однако к этому времени сельскому хозяйству Австралии может быть нанесен непоправимый ущерб.