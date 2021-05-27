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Общество27 мая 2021 11:50

Индекс «Пятёрочки»: в сети почти половина базовой продкорзины стоила дешевле среднерыночных цен

Индекс «Пятёрочки» за первый квартал 2021 года представила X5 Group, ведущая розничная компания России
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Индекс «Пятёрочки» отражает отношение стоимости продовольственного набора по средним ценам торговой сети и стоимости продовольственного набора Росстата. Причем, набор Росстата принят за 100%.

Росстат постоянно рассчитывает стоимость минимальной продовольственной корзины. По данным ведомства в январе-марте 2021 года она составила 4 601 рубль в среднем по стране. В Москве и Санкт-Петербурге эта цифра чуть выше: 5 555 и 5 195 рублей соответственно. Аналогичный набор продуктов в универсамах торговой сети «Пятёрочка» в этот же период стоил 4 584 в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 5 118 рублей – в столице, 5 007 рублей – в Санкт-Петербурге. Легко считаем индекс «Пятёрочки»: в первом квартале он составил 100%, 92% и 96% соответственно. Получается, что продукты в универсамах торговой сети в самых крупных городах страны стоили дешевле, чем в среднем по рынку.

Как следует из данных Росстата, продовольственная инфляция в течение квартала показывала разнонаправленную динамику. В январе и феврале она ускорялась до 7% и даже до 7,7%, а вот в марте произошло небольшое замедление – до 7,6%. В универсамах же «Пятёрочка» в то же время на часть продуктов из базовой корзины была зафиксирована дефляция. К примеру, чёрный перец горошком, печенье и сахар в первом квартале относительно четвертого квартала 2020 года подешевели на 2%, рыба и карамель – на 1%.

Особо отметим, что в магазинах сети практически половина минимального продовольственного набора стоила существенно дешевле среднерыночных цен. Так, цена вермишели в «Пятёрочке» была на 11% ниже, гороха и фасоли – на 17%, капусты – на 21%, курицы – на 16%, репчатого лука – на 12%, подсолнечного масла – на 17%, молока – на 9%, моркови – на 11%, муки – на 10%, сахара – на 11%, селёдки – на 21%, сметаны – на 14%, яблок – на 16%, яиц – на 8%.

Есть еще подсчет стоимости продовольственного набора из самых доступных в своих категориях продуктов. Она интересует малоимущие и нуждающиеся слои населения. В первом квартале этого года в «Пятёрочке» такой продовольственный набор стоил на 36,5-43% ниже среднерыночных цен. Например, на всей европейской части России, на Урале и в Сибири его стоимость составила 2 720 рублей, 3 171 рублей в Москве и 3 297 рублей в Санкт-Петербурге.

КСТАТИ

Методология расчёта индекса «Пятёрочки» верифицирована Росстатом РФ

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