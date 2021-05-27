Сборные Швеции, Чехии и Канады рискуют не попасть в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Казахи в последнем матче обыграли немцев – 3:2 Фото: REUTERS

Все смешалось в хоккейном королевстве. Первый за два года чемпионат мира, проходящий в Риге без зрителей, продолжает подкидывать сенсации.

Если посмотреть на турнирные таблицы после шести игровых дней, то может показаться, что соревнования проходят по другому виду спорта. В группе В лидируют Германия и Казахстан. (Казахи, кстати, в последнем матче обыграли немцев – 3:2). А сборная Канады только в среду, одержав свою первую победу над Норвегий (4;2), ушла с последнего места.

Группе А после трех игр со стопроцентным результатом возглавляет Словакия, а замыкают записные фавориты Швеция и Чехия. Выше них стоит даже сборная Великобритании, которая впервые за 59 лет одержала победу в основное время, над Беларусью (4:3).

Сборная России, после двух стартовых - побед над чехами (4:3) и Великобританией (7:1), тоже споткнулась, уступив словакам (1:4). Но в среду реабилитировалась с датчанами (3:0). А скоро команду Валерия Брагина ждет усиление в лице двух энхаэловцев – форварда «Сент-Луиз Блюз» Владимира Тарасенко и защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова. Они уже проходят трехдневный карантин в рижском отеле, тренируясь на велотренажерах в номерах, и смогут сыграть 31 мая против шведов.

А вот вратаря Илью Самсонова «Вашингтон» не отпустил на ЧМ по медицинским показателям. И теперь ясно, что первым номером у нас будет Александр Самонов, так вовремя сделавший первый «сухарь» в матче с Данией.

Турнирные таблицы ЧМ-2021 по хоккею

(на утро 27 мая)

Группа А

И/О

1 Словакия 3/9

2 Россия 4/9

3 Швейцария 3/6

4 Дания 4/5

5 Великобритания 4/4

6 Беларусь 4/4

7 Швеция 3/3

8 Чехия 3/2

Группа B

И/О

1 Германия 4/9

2 Казахстан 4/7

3 Латвия 3/7

4 Финляндия 3/7

5 США 3/6

6 Канада 4/3

7 Норвегия 4/3

8 Италия 3/0